https://ria.ru/20250701/politico-2026632131.html

США остановили поставки зенитных ракет на Украину, пишет Politico

США остановили поставки зенитных ракет на Украину, пишет Politico - РИА Новости, 02.07.2025

США остановили поставки зенитных ракет на Украину, пишет Politico

США приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, пишет газета Politico. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-01T23:40:00+03:00

2025-07-01T23:40:00+03:00

2025-07-02T00:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. США приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, пишет газета Politico."Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились. Решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после проверки складов, что привело к опасениям, что общее количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов снижается", — говорится в публикации.По словам источников издание, это решение приняли еще в начале июня, но оно вступило в силу только сейчас.В начале июня в Белом доме заявляли, что пока не приняли решения о будущей поддержке Украины, так как сосредоточены на мирных переговорах. Как утверждают американские СМИ, остановка военной помощи со стороны Вашингтона лишит ВСУ возможности проводить наступательные действия.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20250701/srok-2026423792.html

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в мире, сша, украина, министерство обороны сша