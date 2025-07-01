В Азербайджане похоронили фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге
В Азербайджане похоронили Сафаровых, фигурирующих в деле об ОПГ в Екатеринбурге
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 1 июл – РИА Новости. В Азербайджане во вторник прошли похороны братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, являющихся фигурантами дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости их родственники.
Братья Сафаровы похоронены в городе Агджабеди. После проведения церемонии прощания братья были захоронены на сельском кладбище Гаджибадаллы.
Их тела были доставлены в Баку из Екатеринбурга вечером 30 июня, после этого они были отправлены на повторную экспертизу в Баку.
Ранее во вторник глава объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Адалят Гасанов заявил, что при внешнем и внутреннем осмотре тел скончавшихся в Екатеринбурге двух подозреваемых обнаружены множественные травмы.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. Двадцать девятого июня суд, в частности, арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых.
Как сообщила ранее РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана"