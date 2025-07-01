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В Азербайджане похоронили фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге

В Азербайджане похоронили фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.07.2025

В Азербайджане похоронили фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге

В Азербайджане во вторник прошли похороны братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, являющихся фигурантами дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, сообщили... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:57:00+03:00

2025-07-01T13:57:00+03:00

2025-07-01T13:57:00+03:00

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БАКУ, 1 июл – РИА Новости. В Азербайджане во вторник прошли похороны братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, являющихся фигурантами дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости их родственники. Братья Сафаровы похоронены в городе Агджабеди. После проведения церемонии прощания братья были захоронены на сельском кладбище Гаджибадаллы. Их тела были доставлены в Баку из Екатеринбурга вечером 30 июня, после этого они были отправлены на повторную экспертизу в Баку. Ранее во вторник глава объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Адалят Гасанов заявил, что при внешнем и внутреннем осмотре тел скончавшихся в Екатеринбурге двух подозреваемых обнаружены множественные травмы. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. Двадцать девятого июня суд, в частности, арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых. Как сообщила ранее РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана"

https://ria.ru/20250701/ekaterinburg-2026469222.html

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азербайджан, светлана петренко, мария захарова, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире