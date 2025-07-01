https://ria.ru/20250701/pogoda-2026434924.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 01.07.2025

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Дождь, штормовой ветер, температура воздуха до плюс 15 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T07:39:00+03:00

2025-07-01T07:39:00+03:00

2025-07-01T07:39:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дождь, штормовой ветер, температура воздуха до плюс 15 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона. Облачно, временами дождь. Температура воздуха плюс 12 - плюс 15", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы до штормовых 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 737 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20250701/pogoda-2026425432.html

москва

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец