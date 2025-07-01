https://ria.ru/20250701/pogoda-2026434924.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 01.07.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Дождь, штормовой ветер, температура воздуха до плюс 15 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:39:00+03:00
2025-07-01T07:39:00+03:00
2025-07-01T07:39:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дождь, штормовой ветер, температура воздуха до плюс 15 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона. Облачно, временами дождь. Температура воздуха плюс 12 - плюс 15", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы до штормовых 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 737 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20250701/pogoda-2026425432.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидаются дождь, штормовой ветер и до плюс 15 градусов