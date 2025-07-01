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Вильфанд рассказал, где в России июль будет теплее нормы
Вильфанд рассказал, где в России июль будет теплее нормы - РИА Новости, 01.07.2025
Вильфанд рассказал, где в России июль будет теплее нормы
В июле на Урале, в Западной Сибири и на юге Дальнего Востока ожидаются температуры выше нормы, сообщил сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:09:00+03:00
2025-07-01T05:09:00+03:00
2025-07-01T05:09:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В июле на Урале, в Западной Сибири и на юге Дальнего Востока ожидаются температуры выше нормы, сообщил сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Выше нормы температура прогнозируется на Урале и в западной половине Сибирского федерального округа… Еще один регион — самый юг Иркутской области и весь юг Дальнего Востока", — сказал он.При этом, добавил синоптик, в большинстве регионов средняя температура в июле будет около нормы.В субботу Вильфанд рассказал агентству, что 3-4 июля в центре европейской части России должно произойти небольшое потепление, после чего температура станет ниже нормы а 1-2 градуса.
https://ria.ru/20250604/pogoda-2020873669.html
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общество, россия, урал, дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Россия, Урал, Дальний Восток, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода