https://ria.ru/20250701/pogoda-2026425432.html

Вильфанд рассказал, где в России июль будет теплее нормы

Вильфанд рассказал, где в России июль будет теплее нормы - РИА Новости, 01.07.2025

Вильфанд рассказал, где в России июль будет теплее нормы

В июле на Урале, в Западной Сибири и на юге Дальнего Востока ожидаются температуры выше нормы, сообщил сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:09:00+03:00

2025-07-01T05:09:00+03:00

2025-07-01T05:09:00+03:00

общество

россия

урал

дальний восток

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В июле на Урале, в Западной Сибири и на юге Дальнего Востока ожидаются температуры выше нормы, сообщил сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Выше нормы температура прогнозируется на Урале и в западной половине Сибирского федерального округа… Еще один регион — самый юг Иркутской области и весь юг Дальнего Востока", — сказал он.При этом, добавил синоптик, в большинстве регионов средняя температура в июле будет около нормы.В субботу Вильфанд рассказал агентству, что 3-4 июля в центре европейской части России должно произойти небольшое потепление, после чего температура станет ниже нормы а 1-2 градуса.

https://ria.ru/20250604/pogoda-2020873669.html

россия

урал

дальний восток

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общество, россия, урал, дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр, погода