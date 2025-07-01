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На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд - РИА Новости, 01.07.2025
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00:54 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/pogoda-2026411447.html
На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд
На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд - РИА Новости, 01.07.2025
На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд
Средняя температура в июле в большинстве регионов страны будет около нормы, теплее нормы будет на Урале, в западной половине Сибирского федерального округа и на РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:54:00+03:00
2025-07-01T00:54:00+03:00
общество
урал
россия
дальний восток
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя температура в июле в большинстве регионов страны будет около нормы, теплее нормы будет на Урале, в западной половине Сибирского федерального округа и на юге Дальнего Востока, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В большинстве регионов страны температура в июле прогнозируется около нормы. Выше нормы температура прогнозируется на Урале и в западной половине Сибирского федерального округа… Еще один регион - самый юг Иркутской области и весь юг Дальнего Востока", - сказал Вильфанд. По его словам, на всей остальной территории России средняя температура в июле будет около нормы.
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общество, урал, россия, дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Урал, Россия, Дальний Восток, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд

Вильфанд: на Урале, в Сибири и юге Дальнего Востока в июле будет теплее нормы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди гуляют у фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге
Люди гуляют у фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Люди гуляют у фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя температура в июле в большинстве регионов страны будет около нормы, теплее нормы будет на Урале, в западной половине Сибирского федерального округа и на юге Дальнего Востока, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В большинстве регионов страны температура в июле прогнозируется около нормы. Выше нормы температура прогнозируется на Урале и в западной половине Сибирского федерального округа… Еще один регион - самый юг Иркутской области и весь юг Дальнего Востока", - сказал Вильфанд.
По его словам, на всей остальной территории России средняя температура в июле будет около нормы.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Месяц настоящего кошмара. Синоптики рассказали о погоде в июле
Вчера, 17:45
 
ОбществоУралРоссияДальний ВостокРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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