https://ria.ru/20250701/pogoda-2026411447.html

На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд

На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд - РИА Новости, 01.07.2025

На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд

Средняя температура в июле в большинстве регионов страны будет около нормы, теплее нормы будет на Урале, в западной половине Сибирского федерального округа и на РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:54:00+03:00

2025-07-01T00:54:00+03:00

2025-07-01T00:54:00+03:00

общество

урал

россия

дальний восток

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя температура в июле в большинстве регионов страны будет около нормы, теплее нормы будет на Урале, в западной половине Сибирского федерального округа и на юге Дальнего Востока, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В большинстве регионов страны температура в июле прогнозируется около нормы. Выше нормы температура прогнозируется на Урале и в западной половине Сибирского федерального округа… Еще один регион - самый юг Иркутской области и весь юг Дальнего Востока", - сказал Вильфанд. По его словам, на всей остальной территории России средняя температура в июле будет около нормы.

https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364001.html

урал

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, урал, россия, дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр