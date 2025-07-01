https://ria.ru/20250701/pogoda-2026411447.html
На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд
На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд - РИА Новости, 01.07.2025
На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд
Средняя температура в июле в большинстве регионов страны будет около нормы, теплее нормы будет на Урале, в западной половине Сибирского федерального округа и на РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:54:00+03:00
2025-07-01T00:54:00+03:00
2025-07-01T00:54:00+03:00
общество
урал
россия
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роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя температура в июле в большинстве регионов страны будет около нормы, теплее нормы будет на Урале, в западной половине Сибирского федерального округа и на юге Дальнего Востока, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В большинстве регионов страны температура в июле прогнозируется около нормы. Выше нормы температура прогнозируется на Урале и в западной половине Сибирского федерального округа… Еще один регион - самый юг Иркутской области и весь юг Дальнего Востока", - сказал Вильфанд. По его словам, на всей остальной территории России средняя температура в июле будет около нормы.
https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364001.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, урал, россия, дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Урал, Россия, Дальний Восток, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд
Вильфанд: на Урале, в Сибири и юге Дальнего Востока в июле будет теплее нормы