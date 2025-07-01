https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026593642.html

Покрытие на 120 участках региональных дорог обновили в Подмосковье

Покрытие на 120 участках региональных дорог обновили в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2025

Покрытие на 120 участках региональных дорог обновили в Подмосковье

В Московской области с середины апреля, обновили покрытие на 120 участках региональных дорог, работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщает... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:02:00+03:00

2025-07-01T18:02:00+03:00

2025-07-01T18:02:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Московской области с середины апреля, обновили покрытие на 120 участках региональных дорог, работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. "Дорожники заменили 388 километров дорожного покрытия на 120 участках региональных дорог Подмосковья, при этом разметку уже нанесли на 65 участках, а на других продолжаются работы по устройству обочин. В 10 городских и муниципальных округах полностью завершили укладку нового дорожного полотна на региональных дорогах: наибольший объем работ выполнили в Шатуре, Талдомском округе и Серебряных Прудах", — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина. Так, в муниципальном округе Шатура обновили более 18 километров покрытия на трех участках Егорьевского шоссе в деревне Самойлиха, между поселком Фрол и деревней Артемово и далее по направлению к остановке "Иваново". В Талдомском округе отремонтировали 14,7 километра дорог: привели в порядок семь городских улиц, включая улицы Крестьянскую, Красина и Советскую, а также участки в районе деревни Жеребцово и от села Квашенки до деревни Ахтимнеево. В Серебряных Прудах комфортный проезд теперь обеспечен по 13,5 километра дорог: по улице Комсомольской, к железнодорожной станции "Узуново", между деревнями Нижняя Пурловка и Зачесловка, по центральной улице в селе Крутое, а также по дорогам к поселку Успенский и деревне Красновские Выселки. В муниципальном округе Зарайск работы завершили на подъезде к деревне Зименки-1 и поселку Масловский, у остановки "Поворот на Ерново", а также возле местной амбулатории в деревне Авдеево. В Лобне отремонтировали участок Букинского шоссе от улицы Батарейной до железнодорожного переезда, а также привели в порядок 5 километров дороги от улицы Горки Киовские до поворота на садовое некоммерческое товарищество (СНТ) "Ветеран". Кроме того, в Воскресенске новое покрытие появилось на участке региональной дороги, соединяющем село Марчуги с деревней Городище. В Щелково отремонтировали подъезд к Фряновскому шоссе от улицы Слободка в деревне Серково и путь от остановки "Платформа Осеевская" до Монинского шоссе. В Электростали работы завершили на участке Носовихинского шоссе между СНТ "Торфяник" и трассой А-107 для комфортного проезда 40 тысяч автомобилистов. В Королеве покрытие обновили на участке улицы Советской от одноименной остановки до остановки "Больница". По данным пресс-службы, всего в рамках ремонтного сезона 2025 года по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" специалисты "Мосавтодора" обновят старое покрытие более чем на 320 участках региональных дорог общей протяженностью около 840 километров. Ознакомиться с планом ремонта можно на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026545390.html

https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026513540.html

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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), шатура, советский , мосавтодор