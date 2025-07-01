https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026558092.html

Два 17-этажных дома построят в Подольске для расселения аварийного жилья

Два 17-этажных дома построят в Подольске для расселения аварийного жилья - РИА Новости, 01.07.2025

Два 17-этажных дома построят в Подольске для расселения аварийного жилья

Два 17-этажных дома построят в подольском поселке Южный для расселения аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:23:00+03:00

2025-07-01T16:23:00+03:00

2025-07-01T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Два 17-этажных дома построят в подольском поселке Южный для расселения аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Летом прошлого года в рамках президентского нацпроекта "Жилье и городская среда" (сейчас его сменил "Инфраструктура для жизни") губернатор региона Андрей Воробьев вместе с жителями дал старт возведению одного из этих МКД. Во вторник губернатор снова приехал на стройплощадку и проверил, как идут работы. "Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15 этажа. Задача – закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны. А в августе начинаем строить второй дом для того, чтобы местные жители, которые очень любят свой микрорайон Южный, уже никогда бы не захотели отсюда уезжать. Это будет МКД в соответствии с новыми стандартами. Очень надеюсь, что строители нас не подведут и все сдадут вовремя", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Всего в поселке Южный – 30 аварийных домов. Это здания, возведенные более 60 лет назад, а самое старое из них 1848 года постройки. Два дома уже расселены – 38 человек уехали в новостройки, еще двое воспользовались жилищными сертификатами. Для расселения остальных возводят эти две 17-этажные высотки. Первый – двухсекционный на 199 квартир, туда смогут переселиться 382 жителя. Старт его строительства был отложен из-за выноса сетей и сноса двух старых домов. Однако все работы планируют завершить до конца года, чтобы с весны 2026 года начать выдавать людям ключи. На данный момент на площадке – 85 специалистов и четыре единицы техники. Ведутся работы по армированию конструкций и перекрытий, монтаж стен, опалубки и оконных блоков, а также устройство сетей. Строительная готовность – 20%. Все монолитные работы должны закончить летом. Второй 17-этажный дом – трехсекционный, в нем 215 квартир, переехать сюда смогут 456 человек. Этот МКД возведут неподалеку – на месте бывшей коррекционной школы 1960 года постройки. Строительство планируют завершить в декабре следующего года, что позволит закрыть вопрос с аварийным жильем в поселке Южный. Кроме того, в новую многоэтажку переселят 75 человек из двух других аварийных домов, расположенных в микрорайонах Климовск и Львовский.

https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026545390.html

https://ria.ru/20250701/podmoskove--2026530671.html

https://ria.ru/20250630/dostupnaya-2026322756.html

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подольск, жилье, московская область (подмосковье), климовск, андрей воробьев