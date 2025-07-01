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Главный корпус гимназии имени Подольских курсантов откроется в сентябре - РИА Новости, 01.07.2025
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Новости Подмосковья
 
15:44 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026545390.html
Главный корпус гимназии имени Подольских курсантов откроется в сентябре
Главный корпус гимназии имени Подольских курсантов откроется в сентябре - РИА Новости, 01.07.2025
Главный корпус гимназии имени Подольских курсантов откроется в сентябре
Главный корпус подмосковной Гимназии имени Подольских курсантов откроется 1 сентября после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:44:00+03:00
2025-07-01T15:44:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Главный корпус подмосковной Гимназии имени Подольских курсантов откроется 1 сентября после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Первого сентября после капремонта откроет двери главный корпус Гимназии имени Подольских курсантов. Академический корпус флагманской школы городского округа Подольск, построенный более полувека назад, начали ремонтировать в прошлом году", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, в главном корпусе гимназии отремонтировали фундамент, цоколь, кровлю, окна, двери, лестницы, потолки, межэтажные перекрытия и фасад, обновили все инженерные системы. Для актового зала закупили современное световое и звуковое оборудование, кресла, для спортзала - спортивные снаряды и инвентарь, а в пищеблоке установят новые электроплиты, духовые шкафы и посудомоечную машину. Помимо этого, в гимназии отреставрировали музей, посвященный подольским курсантам и музей этнографии. На школьном стадионе обновили беговые дорожки, сделали искусственное покрытие на футбольном поле и установили тренажеры, а также благоустроили сквер Подольских курсантов, добавили в пресс-службе. "Я хотел поблагодарить не только строителей, но и сказать спасибо родителям, учителям, которые нас поддержали, художникам, которые реализовали в гимназии свой проект. Это очень приятно, потому что она стала уникальной, редко где такое увидишь. Важно, что здесь дружный педагогический коллектив, от этого очень многое зависит. Знаю, что дети хорошо закончили учебный год, учителя их хвалят. Уже 1 сентября 30 обновленных классов распахнут свои двери для 930 гимназистов", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Все это соответствует главной задаче национального проекта "Молодежь и дети" - раскрыть потенциал каждого ребенка.
https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026513540.html
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подольск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Подольск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Главный корпус гимназии имени Подольских курсантов откроется в сентябре

Корпус гимназии имени Подольских курсантов откроется 1 сентября после капремонта

© Фото представлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской областиГлавный корпус гимназии имени Подольских курсантов откроется в сентябре
Главный корпус гимназии имени Подольских курсантов откроется в сентябре - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото представлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской области
Главный корпус гимназии имени Подольских курсантов откроется в сентябре
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Главный корпус подмосковной Гимназии имени Подольских курсантов откроется 1 сентября после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Первого сентября после капремонта откроет двери главный корпус Гимназии имени Подольских курсантов. Академический корпус флагманской школы городского округа Подольск, построенный более полувека назад, начали ремонтировать в прошлом году", - отметили в пресс-службе.
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Согласно сообщению, в главном корпусе гимназии отремонтировали фундамент, цоколь, кровлю, окна, двери, лестницы, потолки, межэтажные перекрытия и фасад, обновили все инженерные системы. Для актового зала закупили современное световое и звуковое оборудование, кресла, для спортзала - спортивные снаряды и инвентарь, а в пищеблоке установят новые электроплиты, духовые шкафы и посудомоечную машину. Помимо этого, в гимназии отреставрировали музей, посвященный подольским курсантам и музей этнографии.
На школьном стадионе обновили беговые дорожки, сделали искусственное покрытие на футбольном поле и установили тренажеры, а также благоустроили сквер Подольских курсантов, добавили в пресс-службе.
"Я хотел поблагодарить не только строителей, но и сказать спасибо родителям, учителям, которые нас поддержали, художникам, которые реализовали в гимназии свой проект. Это очень приятно, потому что она стала уникальной, редко где такое увидишь. Важно, что здесь дружный педагогический коллектив, от этого очень многое зависит. Знаю, что дети хорошо закончили учебный год, учителя их хвалят. Уже 1 сентября 30 обновленных классов распахнут свои двери для 930 гимназистов", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Все это соответствует главной задаче национального проекта "Молодежь и дети" - раскрыть потенциал каждого ребенка.
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Новости ПодмосковьяПодольскМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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