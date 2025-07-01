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Производство мебели в Московской области увеличилось более чем на 50% - РИА Новости, 01.07.2025
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Твой бизнес
 
14:51 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026527520.html
Производство мебели в Московской области увеличилось более чем на 50%
Производство мебели в Московской области увеличилось более чем на 50% - РИА Новости, 01.07.2025
Производство мебели в Московской области увеличилось более чем на 50%
Производство мебели в Московской области за январь-май 2025 года выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:51:00+03:00
2025-07-01T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Производство мебели в Московской области за январь-май 2025 года выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. "За первые пять месяцев 2025 года наиболее высокие темпы роста в подмосковной промышленности были зафиксированы в сфере производства мебели, где рост составил 51,2%. Также рост на 26% в отчетном периоде был зафиксирован в сфере производства электрического оборудования, а производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличилось на 20,4%", — сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Также в лидерах роста Подмосковья производство прочих готовых изделий, которое увеличилось на 18,2%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 117,6%, а химпром – на 10,6%. По данным ведомства, общий рост промышленного производства в Московской области в январе-мае 2025 года составил 6,8%. Обрабатывающая промышленность региона в этот же период выросла на 7,4%.
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Твой бизнес, Технологии, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Производство мебели в Московской области увеличилось более чем на 50%

Производство мебели в Подмосковье за пять месяцев выросло более чем на 50%

© Фото : Пресс-служба ДИПП Производство мебели
Производство мебели - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Производство мебели. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Производство мебели в Московской области за январь-май 2025 года выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"За первые пять месяцев 2025 года наиболее высокие темпы роста в подмосковной промышленности были зафиксированы в сфере производства мебели, где рост составил 51,2%. Также рост на 26% в отчетном периоде был зафиксирован в сфере производства электрического оборудования, а производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличилось на 20,4%", — сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Также в лидерах роста Подмосковья производство прочих готовых изделий, которое увеличилось на 18,2%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 117,6%, а химпром – на 10,6%.
По данным ведомства, общий рост промышленного производства в Московской области в январе-мае 2025 года составил 6,8%. Обрабатывающая промышленность региона в этот же период выросла на 7,4%.
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