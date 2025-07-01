https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026527520.html

Производство мебели в Московской области увеличилось более чем на 50%

Производство мебели в Московской области увеличилось более чем на 50% - РИА Новости, 01.07.2025

Производство мебели в Московской области увеличилось более чем на 50%

Производство мебели в Московской области за январь-май 2025 года выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:51:00+03:00

2025-07-01T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Производство мебели в Московской области за январь-май 2025 года выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. "За первые пять месяцев 2025 года наиболее высокие темпы роста в подмосковной промышленности были зафиксированы в сфере производства мебели, где рост составил 51,2%. Также рост на 26% в отчетном периоде был зафиксирован в сфере производства электрического оборудования, а производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличилось на 20,4%", — сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Также в лидерах роста Подмосковья производство прочих готовых изделий, которое увеличилось на 18,2%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 117,6%, а химпром – на 10,6%. По данным ведомства, общий рост промышленного производства в Московской области в январе-мае 2025 года составил 6,8%. Обрабатывающая промышленность региона в этот же период выросла на 7,4%.

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