https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026513540.html

Почти 230 "земских" медиков хотят привлечь в Московскую область

Почти 230 "земских" медиков хотят привлечь в Московскую область - РИА Новости, 01.07.2025

Почти 230 "земских" медиков хотят привлечь в Московскую область

Почти 230 медиков планируют привлечь в Московскую область по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в текущем году, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:10:00+03:00

2025-07-01T14:10:00+03:00

2025-07-01T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Почти 230 медиков планируют привлечь в Московскую область по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. За участие в программах врачи получат выплату в размере до 1,5 миллиона рублей, а средний медперсонал — 750 тысяч рублей. "Особое значение имеет развитие медицины на селе, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. В этом году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" мы планируем привлечь в Подмосковье 203 врача и 23 фельдшера", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. По данным ведомства, принять участие в программе могут врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и представители других специальностей. Подать заявку на участие можно через кадровую службу медицинской организации.

https://ria.ru/20250627/podmoskove-2025929470.html

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здоровье - общество, московская область (подмосковье)