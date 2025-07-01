https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026513540.html
Почти 230 "земских" медиков хотят привлечь в Московскую область
Почти 230 "земских" медиков хотят привлечь в Московскую область - РИА Новости, 01.07.2025
Почти 230 "земских" медиков хотят привлечь в Московскую область
Почти 230 медиков планируют привлечь в Московскую область по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в текущем году, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:10:00+03:00
2025-07-01T14:10:00+03:00
2025-07-01T16:18:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Почти 230 медиков планируют привлечь в Московскую область по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. За участие в программах врачи получат выплату в размере до 1,5 миллиона рублей, а средний медперсонал — 750 тысяч рублей. "Особое значение имеет развитие медицины на селе, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. В этом году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" мы планируем привлечь в Подмосковье 203 врача и 23 фельдшера", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. По данным ведомства, принять участие в программе могут врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и представители других специальностей. Подать заявку на участие можно через кадровую службу медицинской организации.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Почти 230 "земских" медиков хотят привлечь в Московскую область
Около 230 земских врачей планируют привлечь в Подмосковье в 2025 году
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Почти 230 медиков планируют привлечь в Московскую область по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
За участие в программах врачи получат выплату в размере до 1,5 миллиона рублей, а средний медперсонал — 750 тысяч рублей.
"Особое значение имеет развитие медицины на селе, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. В этом году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" мы планируем привлечь в Подмосковье 203 врача и 23 фельдшера", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
По данным ведомства, принять участие в программе могут врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и представители других специальностей. Подать заявку на участие можно через кадровую службу медицинской организации.