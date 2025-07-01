https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026506659.html
Аграрии Московской области собрали свыше 70 тысяч тонн тепличных овощей
Аграрии Московской области собрали свыше 70 тысяч тонн тепличных овощей - РИА Новости, 01.07.2025
Аграрии Московской области собрали свыше 70 тысяч тонн тепличных овощей
Более 70 тысяч тонн овощей защищенного грунта собрали подмосковные аграрии за полгода, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:45:00+03:00
2025-07-01T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Более 70 тысяч тонн овощей защищенного грунта собрали подмосковные аграрии за полгода, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. В ведомстве рассказали, что в Московской области продолжает развиваться тепличная отрасль. Для оптимального выращивания культур современные комплексы оснащены климат-контролем, отоплением, автоматизированным орошением и освещением. Площадь зимних теплиц в регионе превышает 228 гектаров, обеспечивая круглогодичный сбор урожая. "За полгода объем производства овощей защищенного грунта в Подмосковье составил более 70 тысяч тонн. Наши аграрии собрали 46,6 тысячи тонн огурцов, 22,2 тысячи тонн томатов и свыше 1,2 тысячи тонн прочих культур – это перец, баклажаны, зеленые листовые салаты. Нам важно не только расширять производственные мощности, но и создавать собственную селекционную базу для импортозамещения", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в Воскресенске строится первый в России селекционно-семеноводческий центр по промышленному производству семян томатов и огурцов. Предприятие планируется ввести в 2026 году. На его базе будут выпускать от 110 до 120 миллионов штук семян в год, что позволит заместить 50 % импортных аналогов. В Минсельхозе Московской области уточнили, что в региональных теплицах выращивают различные сорта овощей: короткоплодные, среднеплодные и длинноплодные огурцы, томаты черри, коктейльные, сливовидные и круглые. По итогам прошлого года Подмосковье заняло второе место в России по производству тепличных овощей с объемом свыше 130 тысяч тонн.
https://ria.ru/20250630/geroi-2026388219.html
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московская область (подмосковье), воскресенск, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Аграрии Московской области собрали свыше 70 тысяч тонн тепличных овощей
Фермеры Подмосковья собрали более 70 тысяч тонн тепличных овощей за полгода
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Более 70 тысяч тонн овощей защищенного грунта собрали подмосковные аграрии за полгода, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
В ведомстве рассказали, что в Московской области продолжает развиваться тепличная отрасль. Для оптимального выращивания культур современные комплексы оснащены климат-контролем, отоплением, автоматизированным орошением и освещением. Площадь зимних теплиц в регионе превышает 228 гектаров, обеспечивая круглогодичный сбор урожая.
"За полгода объем производства овощей защищенного грунта в Подмосковье составил более 70 тысяч тонн. Наши аграрии собрали 46,6 тысячи тонн огурцов, 22,2 тысячи тонн томатов и свыше 1,2 тысячи тонн прочих культур – это перец, баклажаны, зеленые листовые салаты. Нам важно не только расширять производственные мощности, но и создавать собственную селекционную базу для импортозамещения", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в Воскресенске строится первый в России селекционно-семеноводческий центр по промышленному производству семян томатов и огурцов. Предприятие планируется ввести в 2026 году. На его базе будут выпускать от 110 до 120 миллионов штук семян в год, что позволит заместить 50 % импортных аналогов.
В Минсельхозе Московской области уточнили, что в региональных теплицах выращивают различные сорта овощей: короткоплодные, среднеплодные и длинноплодные огурцы, томаты черри, коктейльные, сливовидные и круглые. По итогам прошлого года Подмосковье заняло второе место в России по производству тепличных овощей с объемом свыше 130 тысяч тонн.