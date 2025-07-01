https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026506659.html

Аграрии Московской области собрали свыше 70 тысяч тонн тепличных овощей

Аграрии Московской области собрали свыше 70 тысяч тонн тепличных овощей - РИА Новости, 01.07.2025

Аграрии Московской области собрали свыше 70 тысяч тонн тепличных овощей

Более 70 тысяч тонн овощей защищенного грунта собрали подмосковные аграрии за полгода, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:45:00+03:00

2025-07-01T13:45:00+03:00

2025-07-01T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Более 70 тысяч тонн овощей защищенного грунта собрали подмосковные аграрии за полгода, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. В ведомстве рассказали, что в Московской области продолжает развиваться тепличная отрасль. Для оптимального выращивания культур современные комплексы оснащены климат-контролем, отоплением, автоматизированным орошением и освещением. Площадь зимних теплиц в регионе превышает 228 гектаров, обеспечивая круглогодичный сбор урожая. "За полгода объем производства овощей защищенного грунта в Подмосковье составил более 70 тысяч тонн. Наши аграрии собрали 46,6 тысячи тонн огурцов, 22,2 тысячи тонн томатов и свыше 1,2 тысячи тонн прочих культур – это перец, баклажаны, зеленые листовые салаты. Нам важно не только расширять производственные мощности, но и создавать собственную селекционную базу для импортозамещения", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в Воскресенске строится первый в России селекционно-семеноводческий центр по промышленному производству семян томатов и огурцов. Предприятие планируется ввести в 2026 году. На его базе будут выпускать от 110 до 120 миллионов штук семян в год, что позволит заместить 50 % импортных аналогов. В Минсельхозе Московской области уточнили, что в региональных теплицах выращивают различные сорта овощей: короткоплодные, среднеплодные и длинноплодные огурцы, томаты черри, коктейльные, сливовидные и круглые. По итогам прошлого года Подмосковье заняло второе место в России по производству тепличных овощей с объемом свыше 130 тысяч тонн.

https://ria.ru/20250630/geroi-2026388219.html

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московская область (подмосковье), воскресенск, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)