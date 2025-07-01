Рейтинг@Mail.ru
Аграрии Московской области собрали свыше 70 тысяч тонн тепличных овощей - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:45 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026506659.html
Аграрии Московской области собрали свыше 70 тысяч тонн тепличных овощей
Аграрии Московской области собрали свыше 70 тысяч тонн тепличных овощей - РИА Новости, 01.07.2025
Аграрии Московской области собрали свыше 70 тысяч тонн тепличных овощей
Более 70 тысяч тонн овощей защищенного грунта собрали подмосковные аграрии за полгода, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:45:00+03:00
2025-07-01T13:45:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
воскресенск
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999091684_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_04d912017478af509951ae2ff8ccdf76.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Более 70 тысяч тонн овощей защищенного грунта собрали подмосковные аграрии за полгода, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. В ведомстве рассказали, что в Московской области продолжает развиваться тепличная отрасль. Для оптимального выращивания культур современные комплексы оснащены климат-контролем, отоплением, автоматизированным орошением и освещением. Площадь зимних теплиц в регионе превышает 228 гектаров, обеспечивая круглогодичный сбор урожая. "За полгода объем производства овощей защищенного грунта в Подмосковье составил более 70 тысяч тонн. Наши аграрии собрали 46,6 тысячи тонн огурцов, 22,2 тысячи тонн томатов и свыше 1,2 тысячи тонн прочих культур – это перец, баклажаны, зеленые листовые салаты. Нам важно не только расширять производственные мощности, но и создавать собственную селекционную базу для импортозамещения", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в Воскресенске строится первый в России селекционно-семеноводческий центр по промышленному производству семян томатов и огурцов. Предприятие планируется ввести в 2026 году. На его базе будут выпускать от 110 до 120 миллионов штук семян в год, что позволит заместить 50 % импортных аналогов. В Минсельхозе Московской области уточнили, что в региональных теплицах выращивают различные сорта овощей: короткоплодные, среднеплодные и длинноплодные огурцы, томаты черри, коктейльные, сливовидные и круглые. По итогам прошлого года Подмосковье заняло второе место в России по производству тепличных овощей с объемом свыше 130 тысяч тонн.
https://ria.ru/20250630/geroi-2026388219.html
https://ria.ru/20250627/vystavka-2025936107.html
московская область (подмосковье)
воскресенск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999091684_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dda40dc63a0f0a98936c577598cde118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), воскресенск, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Аграрии Московской области собрали свыше 70 тысяч тонн тепличных овощей

Фермеры Подмосковья собрали более 70 тысяч тонн тепличных овощей за полгода

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Овощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Более 70 тысяч тонн овощей защищенного грунта собрали подмосковные аграрии за полгода, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
В ведомстве рассказали, что в Московской области продолжает развиваться тепличная отрасль. Для оптимального выращивания культур современные комплексы оснащены климат-контролем, отоплением, автоматизированным орошением и освещением. Площадь зимних теплиц в регионе превышает 228 гектаров, обеспечивая круглогодичный сбор урожая.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Свыше 2,4 тысячи заявок подали на регпрограмму "Герои Подмосковья"
Вчера, 20:10
"За полгода объем производства овощей защищенного грунта в Подмосковье составил более 70 тысяч тонн. Наши аграрии собрали 46,6 тысячи тонн огурцов, 22,2 тысячи тонн томатов и свыше 1,2 тысячи тонн прочих культур – это перец, баклажаны, зеленые листовые салаты. Нам важно не только расширять производственные мощности, но и создавать собственную селекционную базу для импортозамещения", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в Воскресенске строится первый в России селекционно-семеноводческий центр по промышленному производству семян томатов и огурцов. Предприятие планируется ввести в 2026 году. На его базе будут выпускать от 110 до 120 миллионов штук семян в год, что позволит заместить 50 % импортных аналогов.
В Минсельхозе Московской области уточнили, что в региональных теплицах выращивают различные сорта овощей: короткоплодные, среднеплодные и длинноплодные огурцы, томаты черри, коктейльные, сливовидные и круглые. По итогам прошлого года Подмосковье заняло второе место в России по производству тепличных овощей с объемом свыше 130 тысяч тонн.
28-я областная выставка племенных животных Звезды Подмосковья-2025 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Выставка племенных животных состоялась в Московской области
27 июня, 20:14
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала