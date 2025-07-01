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Вторая волна записи в первый класс начнется в Подмосковье в июле - РИА Новости, 01.07.2025
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Новости Подмосковья
 
15:14 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/podmoskove--2026533483.html
Вторая волна записи в первый класс начнется в Подмосковье в июле
Вторая волна записи в первый класс начнется в Подмосковье в июле - РИА Новости, 01.07.2025
Вторая волна записи в первый класс начнется в Подмосковье в июле
С 6 июля в Московской области стартует вторая волна записи в первый класс, будет открыт прием заявлений в школы не по месту регистрации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:14:00+03:00
2025-07-01T15:14:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
школа
образование
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. С 6 июля в Московской области стартует вторая волна записи в первый класс, будет открыт прием заявлений в школы не по месту регистрации, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Запись ребенка в желаемую школу возможна при наличии там свободных мест. Подать заявление можно через региональный портал госуслуг. Ответ по заявлению поступит не позднее пяти рабочих дней после подачи. "Это удобная возможность для родителей выбрать школу, которая подходит именно их ребенку. При этом приносить оригиналы документов в образовательную организацию не нужно — все данные проверяются в дистанционном формате", — подчеркнула министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что прием заявок продлится до 5 сентября. В случае отсутствия мест в предпочитаемой школе, ребенок может быть зачислен в ближайшее к месту жительства образовательное учреждение, где есть свободные места.
https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026513540.html
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московская область (подмосковье), школа, образование
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Школа, Образование
Вторая волна записи в первый класс начнется в Подмосковье в июле

Вторая волна записи в первый класс начнется в Московской области 6 июля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. С 6 июля в Московской области стартует вторая волна записи в первый класс, будет открыт прием заявлений в школы не по месту регистрации, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Запись ребенка в желаемую школу возможна при наличии там свободных мест. Подать заявление можно через региональный портал госуслуг. Ответ по заявлению поступит не позднее пяти рабочих дней после подачи.
"Это удобная возможность для родителей выбрать школу, которая подходит именно их ребенку. При этом приносить оригиналы документов в образовательную организацию не нужно — все данные проверяются в дистанционном формате", — подчеркнула министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что прием заявок продлится до 5 сентября. В случае отсутствия мест в предпочитаемой школе, ребенок может быть зачислен в ближайшее к месту жительства образовательное учреждение, где есть свободные места.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ШколаОбразование
 
 
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