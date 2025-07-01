https://ria.ru/20250701/podmoskove--2026530671.html

Роботизированный распределительный центр "Магнита" открылся в Подмосковье

Роботизированный распределительный центр "Магнита" открылся в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2025

Роботизированный распределительный центр "Магнита" открылся в Подмосковье

Первый роботизированный распределительный центр "Магнита" открылся на территории индустриального парка "Южный" в подмосковном Подольске, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:05:00+03:00

2025-07-01T15:05:00+03:00

2025-07-01T15:08:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

подольск

россия

андрей воробьев

магнит (компания-ритейлер)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026529976_0:241:2867:1853_1920x0_80_0_0_ea09c877e1e4694d707da79667f415f0.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый роботизированный распределительный центр "Магнита" открылся на территории индустриального парка "Южный" в подмосковном Подольске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "В Подмосковье открылся первый роботизированный распределительный центр "Магнита". Это крупнейший распределительный центр компании в России. Здесь применяются роботизированные технологии, которые позволяют упростить работу персонала и повысить ее эффективность. Соответствующее соглашение было подписано на недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, автоматизированный логистический комплекс был построен на территории индустриального парка "Южный" в городском округе Подольск. Первая очередь была введена в марте, а вторая, последняя, – во вторник, 1 июля. Инвестиции в строительство составили 10 миллиардов рублей, в центре создано более 2 тысяч рабочих мест. Автоматизированный складской комплекс "Магнита" станет хабом для доставки товаров в 41 региональный распределительный центр компании. "Очень приятно сегодня находиться здесь в, пожалуй, самом современном, технологически оснащенном распределительном комплексе Московской области. Столичный регион растет, и все, что касается распредцентров, логистики, маркетплейсов занимает очень заметное место в экономике Подмосковья. Наша задача – максимально стимулировать компании, чтобы на территории региона появлялись предприятия, которые производят роботов", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Как напомнили в пресс-службе регионального правительства, роботизация рабочих процессов является одной из задач нацпроекта "Средства производства и автоматизации".

https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026506659.html

https://ria.ru/20250630/geroi-2026388219.html

московская область (подмосковье)

подольск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), подольск, россия, андрей воробьев, магнит (компания-ритейлер)