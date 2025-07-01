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Арестованную за слежку за российскими военными внесли в список террористов
Арестованную за слежку за российскими военными внесли в список террористов - РИА Новости, 01.07.2025
Арестованную за слежку за российскими военными внесли в список террористов
Ярослава Чумакова*, арестованная в Петербурге по подозрению в работе на украинские спецслужбы и слежке за российскими военными, внесена в перечень террористов и РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:17:00+03:00
2025-07-01T16:17:00+03:00
2025-07-01T16:17:00+03:00
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ярослава Чумакова*, арестованная в Петербурге по подозрению в работе на украинские спецслужбы и слежке за российскими военными, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Ранее ФСБ сообщила о задержании и аресте в Санкт-Петербурге гражданки России 1977 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб помогала выяснить, где живут и на каких автомобилях ездят российские военнослужащие, для подготовки против них терактов. Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщина оказалась уроженкой Казахстана. "Перечень террористов и экстремистов (включённые): Чумакова Ярослава Евгеньевна*, 17.11.1977 г.р., п. Алатау г. Алма-Аты Фрунзенского района Казахской СССР", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* внесена в России в список террористов и экстремистов
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Задержание в Петербурге пособницы украинских спецслужб
Задержанная в Петербурге пособница украинских спецслужб призналась, что у нее было задание узнать расположение зданий, въездов и выездов, "горит ли свет".
Когда ее спросили, осознавали ли она, что ее действия могли нанести ущерб, женщина ответила, что не задумывалась об этом.
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санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Арестованную за слежку за российскими военными внесли в список террористов
Арестованную в Петербурге россиянку внесли в список террористов и экстремистов