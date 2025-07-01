https://ria.ru/20250701/peterburg-2026555916.html

Арестованную за слежку за российскими военными внесли в список террористов

Арестованную за слежку за российскими военными внесли в список террористов - РИА Новости, 01.07.2025

Арестованную за слежку за российскими военными внесли в список террористов

Ярослава Чумакова*, арестованная в Петербурге по подозрению в работе на украинские спецслужбы и слежке за российскими военными, внесена в перечень террористов и РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:17:00+03:00

2025-07-01T16:17:00+03:00

2025-07-01T16:17:00+03:00

санкт-петербург

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ярослава Чумакова*, арестованная в Петербурге по подозрению в работе на украинские спецслужбы и слежке за российскими военными, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Ранее ФСБ сообщила о задержании и аресте в Санкт-Петербурге гражданки России 1977 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб помогала выяснить, где живут и на каких автомобилях ездят российские военнослужащие, для подготовки против них терактов. Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщина оказалась уроженкой Казахстана. "Перечень террористов и экстремистов (включённые): Чумакова Ярослава Евгеньевна*, 17.11.1977 г.р., п. Алатау г. Алма-Аты Фрунзенского района Казахской СССР", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* внесена в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250630/krym-2026216106.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)