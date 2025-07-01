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Песков отреагировал на решение Трампа снять санкции с Сирии - РИА Новости, 01.07.2025
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13:13 01.07.2025 (обновлено: 13:23 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/peskov-2026495804.html
Песков отреагировал на решение Трампа снять санкции с Сирии
Песков отреагировал на решение Трампа снять санкции с Сирии - РИА Новости, 01.07.2025
Песков отреагировал на решение Трампа снять санкции с Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил, что это суверенное дело Америки. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:13:00+03:00
2025-07-01T13:23:00+03:00
сирия
сша
в мире
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дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил, что это суверенное дело Америки."Конечно же, в данном случае, что касается решения администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по Сирии, это суверенное дело Америки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле смотрят на решение Трампа.Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам заседания глав МИД ЕС сообщила о решении министров снять экономические санкции с Сирии, чтобы "помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию". Это решение последовало за объявлением президента США Дональда Трампа, который в ходе ближневосточного турне также пообещал снять санкции с Дамаска.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторах. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций и их возможную отмену.
https://ria.ru/20250629/evropa-2025891110.html
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сирия, сша, в мире, дамаск (город), дональд трамп, дмитрий песков
Сирия, США, В мире, Дамаск (город), Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков отреагировал на решение Трампа снять санкции с Сирии

Песков: решение Трампа снять санкции с Сирии это суверенное дело США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил, что это суверенное дело Америки.
"Конечно же, в данном случае, что касается решения администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по Сирии, это суверенное дело Америки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле смотрят на решение Трампа.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам заседания глав МИД ЕС сообщила о решении министров снять экономические санкции с Сирии, чтобы "помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию". Это решение последовало за объявлением президента США Дональда Трампа, который в ходе ближневосточного турне также пообещал снять санкции с Дамаска.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторах. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций и их возможную отмену.
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СирияСШАВ миреДамаск (город)Дональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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