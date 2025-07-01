https://ria.ru/20250701/peskov-2026495804.html

Песков отреагировал на решение Трампа снять санкции с Сирии

Песков отреагировал на решение Трампа снять санкции с Сирии - РИА Новости, 01.07.2025

Песков отреагировал на решение Трампа снять санкции с Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил, что это суверенное дело Америки. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:13:00+03:00

2025-07-01T13:13:00+03:00

2025-07-01T13:23:00+03:00

сирия

сша

в мире

дамаск (город)

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил, что это суверенное дело Америки."Конечно же, в данном случае, что касается решения администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по Сирии, это суверенное дело Америки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле смотрят на решение Трампа.Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам заседания глав МИД ЕС сообщила о решении министров снять экономические санкции с Сирии, чтобы "помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию". Это решение последовало за объявлением президента США Дональда Трампа, который в ходе ближневосточного турне также пообещал снять санкции с Дамаска.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторах. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций и их возможную отмену.

https://ria.ru/20250629/evropa-2025891110.html

сирия

сша

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, сша, в мире, дамаск (город), дональд трамп, дмитрий песков