https://ria.ru/20250701/pervyshov-2026626410.html

Первышов рассказал Путину о личных встречах с ветеранами СВО

Первышов рассказал Путину о личных встречах с ветеранами СВО - РИА Новости, 01.07.2025

Первышов рассказал Путину о личных встречах с ветеранами СВО

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что лично проводит встречи с ветеранами СВО и... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T22:32:00+03:00

2025-07-01T22:32:00+03:00

2025-07-01T22:48:00+03:00

жилье

тамбовская область

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евгений первышов

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что лично проводит встречи с ветеранами СВО и членами их семей, а также оказывает помощь в вопросах, с которыми они обращаются. Путин во вторник принял в Кремле Первышова. Глава региона, в частности, доложил президенту о ситуации в сельском хозяйстве и жилищном строительстве, а также рассказал о планах по созданию туристических объектов. "Лично провожу встречи с ветеранами, членами (их - ред.) семей, нахожу все необходимые меры поддержки, по которым они обращаются", - сказал Первышов. Врио губернатора добавил, что в Тамбовской области сейчас действуют как материальные, так и нематериальные 46 мер поддержки. Первышов подчеркнул, что они доступны для всех участников СВО и членов их семей. Кроме того, глава региона уточнил, что в регионе действует проект профессиональной переподготовки "Герои Тамбовщины", аналогичный федеральной кадровой программе "Время героев". В рамках проекта проводится работа по нескольким направлениям: содействие трудоустройству и работа с фондом "Защитники Отечества", отметил Первышов. Первышов - выпускник программы "Время героев", первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. С осени 2021 года он являлся депутатом Госдумы РФ от Краснодарского края.

https://ria.ru/20250701/putin-2026616759.html

тамбовская область

россия

краснодарский край

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Путин на встрече с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. Первышов - выпускник программы "Время героев", первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. С осени 2021 года он являлся депутатом Госдумы от Краснодарского края. 2025-07-01T22:32 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, тамбовская область, россия, краснодарский край, евгений первышов, владимир путин, госдума рф