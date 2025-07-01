https://ria.ru/20250701/pervyshov-2026626410.html
Первышов рассказал Путину о личных встречах с ветеранами СВО
Первышов рассказал Путину о личных встречах с ветеранами СВО - РИА Новости, 01.07.2025
Первышов рассказал Путину о личных встречах с ветеранами СВО
Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что лично проводит встречи с ветеранами СВО и... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T22:32:00+03:00
2025-07-01T22:32:00+03:00
2025-07-01T22:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что лично проводит встречи с ветеранами СВО и членами их семей, а также оказывает помощь в вопросах, с которыми они обращаются. Путин во вторник принял в Кремле Первышова. Глава региона, в частности, доложил президенту о ситуации в сельском хозяйстве и жилищном строительстве, а также рассказал о планах по созданию туристических объектов. "Лично провожу встречи с ветеранами, членами (их - ред.) семей, нахожу все необходимые меры поддержки, по которым они обращаются", - сказал Первышов. Врио губернатора добавил, что в Тамбовской области сейчас действуют как материальные, так и нематериальные 46 мер поддержки. Первышов подчеркнул, что они доступны для всех участников СВО и членов их семей. Кроме того, глава региона уточнил, что в регионе действует проект профессиональной переподготовки "Герои Тамбовщины", аналогичный федеральной кадровой программе "Время героев". В рамках проекта проводится работа по нескольким направлениям: содействие трудоустройству и работа с фондом "Защитники Отечества", отметил Первышов. Первышов - выпускник программы "Время героев", первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. С осени 2021 года он являлся депутатом Госдумы РФ от Краснодарского края.
https://ria.ru/20250701/putin-2026616759.html
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Путин на встрече с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым
Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова.
Первышов - выпускник программы "Время героев", первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. С осени 2021 года он являлся депутатом Госдумы от Краснодарского края.
2025-07-01T22:32
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жилье, тамбовская область, россия, краснодарский край, евгений первышов, владимир путин, госдума рф
Жилье, Тамбовская область, Россия, Краснодарский край, Евгений Первышов, Владимир Путин, Госдума РФ
Первышов рассказал Путину о личных встречах с ветеранами СВО
Врио губернатора Тамбовской области Первышов лично проводит встречи с ветеранами