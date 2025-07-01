https://ria.ru/20250701/peregovory-2026505397.html

В Кремле оценили возможность ускорения переговоров между Россией и Украиной

В Кремле оценили возможность ускорения переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 01.07.2025

В Кремле оценили возможность ускорения переговоров между Россией и Украиной

Трудно говорить о возможности сильного ускорения темпов переговоров между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:37:00+03:00

2025-07-01T13:37:00+03:00

2025-07-01T13:37:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Трудно говорить о возможности сильного ускорения темпов переговоров между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Объективно, тут трудно говорить о возможности какого-либо сильного ускорения. Работу по выполнению договоренностей никто не останавливает и не тормозит", - сказал Песков. Он также не стал давать оценку темпам ведения переговоров. "Потому что, разумеется, выполнение тех договоренностей, которые достигались до сих пор в ходе двух раундов требует времени, и требует определенных подготовительных мероприятий, определенных мероприятий по осуществлению обменов, по организации передачи, приема тел погибших", - утончил пресс-секретарь президента РФ. Песков подчеркнул, что переговоры - это ёмкая с точки зрения времени операция.

https://ria.ru/20250701/kiev-2026497834.html

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россия, украина, дмитрий песков