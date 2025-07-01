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В Кремле оценили возможность ускорения переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 01.07.2025
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13:37 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/peregovory-2026505397.html
В Кремле оценили возможность ускорения переговоров между Россией и Украиной
В Кремле оценили возможность ускорения переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 01.07.2025
В Кремле оценили возможность ускорения переговоров между Россией и Украиной
Трудно говорить о возможности сильного ускорения темпов переговоров между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:37:00+03:00
2025-07-01T13:37:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Трудно говорить о возможности сильного ускорения темпов переговоров между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Объективно, тут трудно говорить о возможности какого-либо сильного ускорения. Работу по выполнению договоренностей никто не останавливает и не тормозит", - сказал Песков. Он также не стал давать оценку темпам ведения переговоров. "Потому что, разумеется, выполнение тех договоренностей, которые достигались до сих пор в ходе двух раундов требует времени, и требует определенных подготовительных мероприятий, определенных мероприятий по осуществлению обменов, по организации передачи, приема тел погибших", - утончил пресс-секретарь президента РФ. Песков подчеркнул, что переговоры - это ёмкая с точки зрения времени операция.
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россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможность ускорения переговоров между Россией и Украиной

Песков: трудно говорить о сильном ускорении темпов переговоров России и Украины

© БелТА | Перейти в медиабанкФлаги Украины и России
Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Трудно говорить о возможности сильного ускорения темпов переговоров между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Объективно, тут трудно говорить о возможности какого-либо сильного ускорения. Работу по выполнению договоренностей никто не останавливает и не тормозит", - сказал Песков.
Он также не стал давать оценку темпам ведения переговоров.
"Потому что, разумеется, выполнение тех договоренностей, которые достигались до сих пор в ходе двух раундов требует времени, и требует определенных подготовительных мероприятий, определенных мероприятий по осуществлению обменов, по организации передачи, приема тел погибших", - утончил пресс-секретарь президента РФ.
Песков подчеркнул, что переговоры - это ёмкая с точки зрения времени операция.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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