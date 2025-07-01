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Россия не хочет затягивать переговоры по Украине, заявили в Кремле
Россия не хочет затягивать переговоры по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.07.2025
Россия не хочет затягивать переговоры по Украине, заявили в Кремле
Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:22:00+03:00
2025-07-01T13:22:00+03:00
2025-07-01T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Здесь как раз никто ничего не затягивает. Мы, естественно, заинтересованы, в первую очередь, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции, политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250630/peregovory-2026279473.html
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россия, дмитрий песков, украина, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Украина, В мире
Россия не хочет затягивать переговоры по Украине, заявили в Кремле
Песков: РФ не заинтересована в затягивании переговоров по Украине