https://ria.ru/20250701/peregovory-2026500779.html

Россия не хочет затягивать переговоры по Украине, заявили в Кремле

Россия не хочет затягивать переговоры по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.07.2025

Россия не хочет затягивать переговоры по Украине, заявили в Кремле

Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:22:00+03:00

2025-07-01T13:22:00+03:00

2025-07-01T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Здесь как раз никто ничего не затягивает. Мы, естественно, заинтересованы, в первую очередь, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции, политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250630/peregovory-2026279473.html

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россия, дмитрий песков, украина, в мире