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Песков рассказал о согласовании нового раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 01.07.2025 (обновлено: 13:23 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/peregovory-2026500018.html
Песков рассказал о согласовании нового раунда переговоров России и Украины
Песков рассказал о согласовании нового раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 01.07.2025
Песков рассказал о согласовании нового раунда переговоров России и Украины
Сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:21:00+03:00
2025-07-01T13:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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стамбул
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Сейчас на очереди согласование сроков проведения третьего раунда (переговоров России и Украины - ред.). До сих пор выполнялись те договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров российско-украинских, которые состоялись в Стамбуле. Ну, а дальше надо просто собираться, когда договорятся, будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности, соберутся и будут дальше уже обсуждать", - сказал Песков журналистам. -0-
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россия, украина, стамбул, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о согласовании нового раунда переговоров России и Украины

Песков: на очереди согласование сроков 3-го раунда переговоров России и Украины

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Флажки на столе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Сейчас на очереди согласование сроков проведения третьего раунда (переговоров России и Украины - ред.). До сих пор выполнялись те договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров российско-украинских, которые состоялись в Стамбуле. Ну, а дальше надо просто собираться, когда договорятся, будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности, соберутся и будут дальше уже обсуждать", - сказал Песков журналистам. -0-
Люди на набережной Босфора в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Источник сообщил, где, вероятно, пройдет третий раунд переговоров с Киевом
2 июня, 20:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулДмитрий ПесковВ мире
 
 
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