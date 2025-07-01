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Песков рассказал о согласовании нового раунда переговоров России и Украины
Песков рассказал о согласовании нового раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 01.07.2025
Песков рассказал о согласовании нового раунда переговоров России и Украины
Сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:21:00+03:00
2025-07-01T13:21:00+03:00
2025-07-01T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Сейчас на очереди согласование сроков проведения третьего раунда (переговоров России и Украины - ред.). До сих пор выполнялись те договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров российско-украинских, которые состоялись в Стамбуле. Ну, а дальше надо просто собираться, когда договорятся, будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности, соберутся и будут дальше уже обсуждать", - сказал Песков журналистам. -0-
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о согласовании нового раунда переговоров России и Украины
Песков: на очереди согласование сроков 3-го раунда переговоров России и Украины