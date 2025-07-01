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Путин проведет переговоры с президентом Киргизии 2 июля
Путин проведет переговоры с президентом Киргизии 2 июля - РИА Новости, 01.07.2025
Путин проведет переговоры с президентом Киргизии 2 июля
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщили в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:06:00+03:00
2025-07-01T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля."Второго июля 2025 года в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.Отмечается, что главы государств планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015652252.html
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киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, москва, в мире
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Москва, В мире
Путин проведет переговоры с президентом Киргизии 2 июля
Кремль: Путин 2 июля проведет переговоры с Жапаровым