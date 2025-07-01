https://ria.ru/20250701/peregovory-2026457425.html

Юлия Жданова: Россия готова к переговорам, но не к диктату Запада

Юлия Жданова: Россия готова к переговорам, но не к диктату Запада - РИА Новости, 01.07.2025

Юлия Жданова: Россия готова к переговорам, но не к диктату Запада

Венский переговорный процесс по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями оказался заложником антироссийского курса Запада, вместо... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:00:00+03:00

2025-07-01T11:00:00+03:00

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украина

европа

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фридрих мерц

эммануэль макрон

обсе

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Венский переговорный процесс по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями оказался заложником антироссийского курса Запада, вместо профессионального диалога – пропаганда и демарши, вместо коллективной безопасности – попытки давления на Россию. О том, как Москва отстаивает свои интересы в условиях беспрецедентного внешнего давления, и возможен ли возврат к конструктиву, в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило рассказала новая глава делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова.– Юлия Дмитриевна, поздравляем с утверждением на должность главы делегации. Какие приоритеты вы ставите перед собой в новом статусе? Есть ли у вас традиция, с которой вы начинаете новый раунд переговоров? Что помогает включиться в процесс?– Благодарю вас. Одна из несущих основ российской внешней политики – это преемственность. В делегации, исторические корни которой уходят в период подготовки хельсинкского Заключительного акта в 1972-1975 годов, мы уделяем приоритетное внимание передаче знаний и опыта между различными поколениями дипломатов-переговорщиков. Наши предшественники разрабатывали Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и его адаптированную версию, Договор по открытому небу и Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности (МДБ) – все то, что годами обеспечивало военную стабильность на континенте с момента окончания "холодной войны" и вплоть до развязывания Западом многомерной "гибридной" войны против Российской Федерации. Поэтому важная задача современной делегации – сохранить интеллектуальный капитал наших наставников, у которых мы продолжаем учиться, и продолжать дело по отстаиванию интересов безопасности Российской Федерации в качественно новых условиях жесткого противоборства с Западом.Как и во многих подразделениях МИД и загранучреждениях, мы в свое время создали галерею портретов бывших руководителей делегации, с начала 70-х и до наших дней. Это не просто дань традиции, про каждого из них довелось узнать от старших товарищей что-то интересное, важное и поучительное для нас. И когда, приходя на работу или возвращаясь домой после трудового дня, проходишь под их взглядами, то как будто держишь ответ: что полезного сделано сегодня и что предстоит сделать.Конечно, за десятилетия своего существования делегация накопила значительное количество добрых традиций, которыми мы дорожим. Мы между собой часто говорим, что, влившись в коллектив раз, ты навсегда становишься его частью, вне зависимости от того, куда потом тебя приведет профессиональная судьба. Это относится и к дипломатам, и к военным коллегам, и к нашим переводчикам. А что касается начала каждого переговорного раунда, то его всегда можно сравнить с рекой, в которую нельзя войти дважды – "температура воды" всегда отличается в зависимости от градуса военно-политической напряженности в регионе ОБСЕ. Но интеллектуальное единение, готовность проявить чувство локтя, искреннее уважение к общему делу – это то, что помогает двигаться коллективу делегации вперед в каждый новый дипломатический сезон.– Сейчас военная безопасность в Европе – одна из самых напряженных тем. Чего вы ожидаете от нового раунда переговоров? Как бы вы описали текущую атмосферу на переговорах в Вене? Есть ли предпосылки для конструктивных решений или это будет еще один виток формального диалога?– Иллюзий не строим, всегда работаем с фактами. Сейчас к штурвалу Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) заступила делегация Эстонии, которой пока удается выстраивать на площадке диалог в соответствии с правилами процедуры организации. Дальше – посмотрим. Не будет преувеличением сказать, что сейчас в рамках военно-политического измерения ОБСЕ доверие на нуле. Здесь западники могут сказать "спасибо" своим датским коллегам, которые в период своего председательства в 2024 году в приступе русофобии нарушили центральный для ОБСЕ принцип консенсуса и тем самым поставили дальнейшую работу ФСОБ под вопрос.Если форум важен для всех государств-участников, необходимо бережно относиться к его наследию, мандату и принципам работы. Без взаимного учета интересов и возрождения культуры диалога с участием всех без исключения 57 государств ОБСЕ едва ли что-то получится.Радикально настроенные европейцы и украинцы считают, что нельзя вести с Россией дела как обычно. Кстати, точно так же некоторые делегации тормозили прогресс на ФСОБ и до нынешнего кризиса безопасности, отказываясь от вдумчивой работы по деэскалации военно-политической ситуации в Европе. Поэтому сейчас наличие хотя бы минимального диалога по военно-политической проблематике – уже само по себе достижение.– Есть ли откровенное давление со стороны западных делегаций?– Наверное, с точки зрения наших западных оппонентов, их еженедельные заявления как "под копирку" с обвинениями России во всех смертных грехах являются элементом давления. Правда, результативность его нулевая. Видимо, так же можно охарактеризовать и их недавний отказ приглашать на площадку ФСОБ представителей Секретариата ОДКБ (что, кстати, является нарушением принятой на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году "Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве").Вместе с нашими союзниками в порядке взаимности принимаем ответные меры. Оппоненты должны понимать, что на любое недружественное действие в адрес нашей страны они будут встречать противодействие. В конце концов, базовый принцип дипломатии – это принцип взаимности.Западникам давно пора уяснить: у России и у российской дипломатии большой запас прочности и терпения. Вместо давления и провокаций им давно пора сосредоточиться на выполнении тех задач, для которых создавался ФСОБ. Мы к такой работе готовы, и наша позиция максимально открыта, она основывается на уважении к традициям ОБСЕ, важности учета мнения всех государств и неукоснительного соблюдения правил процедуры организации, включая принцип консенсуса.– Ранее неоднократно отмечалось, что диалог по линии ОБСЕ застопорился. Где вы видите реальные возможности для продвижения вперед, несмотря на кризис доверия?– Понимаю, вам бы хотелось хороших новостей. Но сами по себе они не рождаются, это плод упорного труда. Вот взять, например, такой формат как "структурированный диалог" о нынешних и будущих вызовах и рисках безопасности в регионе ОБСЕ (СД). Начало этому процессу положила гамбургская декларация СМИД ОБСЕ 2016 года, в которой министры иностранных дел согласились попробовать вдохнуть новую жизнь в военно-политическое направление работы организации.Мы внимательно изучили программу нынешнего норвежского председательства "структурированного диалога", которая предлагает в течение двух лет обсуждать восприятие угроз безопасности в условиях кризиса доверия, но, правда, не всем вместе, а исключительно в формате "малых групп". По содержанию, может, и можно было бы над этим подумать, но сам формат работы нас категорически не устраивает. Взаимодействие делегаций в рамках СД должно носить прозрачный и объединительный характер. Дробление же на группы, в каждой из которых государства обсуждают между собой что-то свое (а может, меры против России?), – это уже какая-то сегрегация. ОБСЕ – про 57 государств, иное не может проходить ни под "зонтиком" СД, ни под вывеской организации в целом.Если норвежцы это осознают и воспользуются своим председательским ресурсом для убеждения натовско-есовских делегаций вернуться к объединительному и конструктивному разговору, тогда появится шанс на продвижение вперед в рамках военно-политического направления работы. Его целью должен быть поиск путей деэскалации ситуации в Европе, включая предотвращение опасных военных инцидентов и непроведение военных учений вблизи государственных границ других государств. Пока же видим обратный процесс, который вписывается в западные установки о неизбежности соперничества и даже столкновения великих держав.– Россия ранее сообщила об освобождении Курской области, где Киев активно задействовал иностранных наемников. Есть ли уже понимание, о каких странах идет речь? Предпринимает ли российская сторона попытки зафиксировать их участие через международные механизмы?– Уделяем значительное внимание доведению до международного сообщества истинных событий, которые произошли в Курской области в период вторжения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Видим, что киевский режим и его западные спонсоры, которые напрямую причастны к организации вторжения, делают все, чтобы скрыть военные преступления, совершенные против мирного населения нашей страны. Например, на ФСОБ они оставляют без комментариев предъявляемые нами свидетельства использования западного оружия против гражданской инфраструктуры, беспорядочных обстрелов, фактов насилия и пыток. Возникает вопрос: страны Евросоюза утверждают, что Киев отстаивает их ценности "на поле боя" – значит, вот так выглядят их ценности?Действительно, в вылазке на нашу землю принимали активное участие отряды иностранных наемников. Очевидцы сообщают о присутствии поляков, французов, представителей "Грузинского легиона", колумбийцев. В настоящий момент наши следственные органы ведут тщательный сбор доказательств, опрашивают потерпевших, устанавливают факты. Уже заведены уголовные дела против наемника из Литвы Шарунаса Ясюкевичюса, американцев Роберта Вертмана и Деррика Бейлса, которые совершали преступления против мирного населения. Это не единичные случаи. Некоторые уже предстали перед судом в России: британец Джеймс Скотт Рис Андерсонполучил 19 лет лишения свободы. В ходе расследования в отношении "солдат удачи" будут установлены обстоятельства всех преступлений и дана уголовно-правовая оценка их действиям.– Вы говорили, что количество задокументированных преступлений ВСУ зашкаливает, и международным организациям уже некуда отворачиваться от этой темы. Однако пока не видно никаких заявлений и оценок с их стороны. Они продолжают замалчивать происходящее?– Тенденция на замалчивание военных преступлений ВСУ со стороны международных инстанций сохраняется. Наши дипломаты в Вене, Женеве и Нью-Йорке за последние годы передали в их секретариаты сотни страниц доказательств, но, видимо, под давлением западных спонсоров Киева все это убирается под сукно. Постыдная для международных структур ситуация.– Как Россия сегодня оценивает риски трансфера западного вооружения, поставленного Украине, террористическим и преступным группировкам? Есть ли у России подтвержденные данные об использовании таких вооружений за пределами Украины? И фиксирует ли делегация РФ эту проблему в рамках ОБСЕ?– Незаконный оборот оружия и боеприпасов с Украины является угрозой международному миру и безопасности. По оценке зарубежного экспертного сообщества, высокий уровень коррупции в руководстве Украины и серьезные нарушения в организации учета переданной странами Запада продукции военного назначения оказывают существенное негативное влияние на рост объемов перетока натовско-есовского "железа" с Украины на "черные рынки". В качестве основных получателей выступают региональные и международные частные военные компании, террористические организации, транснациональные преступные группировки в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Еще в ходе спецоперации ВС США против формирований ИГИЛ* в Сирии были изъяты штурмовые винтовки VZ.58 и автоматы VZ.61 "Скорпион" (Чехия) и боеприпасы к ним. При предварительном изучении маркировки было установлено, что оружие было на безвозмездной основе из наличия чешского Минобороны поставлено ВСУ в марте 2023 года. Вместе с тем наибольшие опасения связаны с попаданием в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов, которые могут использоваться для поражения гражданских пассажирских самолетов.Разумеется, мы все это четко фиксируем в рамках военно-политического измерения ОБСЕ. Раньше у нас был очень активный диалог по проблеме предотвращения незаконного оборота оружия, организация была пионером в этой области. Но теперь западники и украинцы блокируют общеевропейские совещания по этой теме. Для них военные поставки на Украину – это "священная корова", пусть даже они происходят в нарушение международных экспортно-контрольных правил и механизмов, а само оружие используется против женщин, детей и для нарушений прав человека. Это – красноречивое проявление пресловутого "миропорядка, основанного на правилах".– Как вы оцениваете заявления новых властей ФРГ о сокрытии информации о дальнейших поставках вооружений Украине, в число которых теперь могут войти и ракеты Taurus? Зачем, по-вашему, канцлер ФРГ Фридрих Мерц упорно возвращается к этим ракетам, когда одновременно все признают, что они ничего не изменят?– Из сделанных недавно публичных высказываний германской верхушки видно, что от своих позиций они отказываться не намерены, подогревая конфликт, подбивая президента Украины Владимира Зеленского и его команду на продолжение их преступных действий. Взять хотя бы недавнее заявление Мерца о том, что "больше не существует ограничений на дальность применения вооружений, поставляемых США, Германией, Великобританией и Францией Украине". Излишне говорить, что демонстративный милитаризм немцев диктуется внутренней повесткой. За попытками "показать зубы" проступает стремление отвлечь собственное население от обостряющихся в Германии и в целом в ЕС социально-экономических проблем, переключить его внимание на внешние псевдоугрозы, хоть как-то укрепить свои политические позиции.– Власти ФРГ говорят о намерении создать самую сильную армию в Европе. О чем это говорит? Может ли такой курс нести потенциальную угрозу для России? Насколько серьезно Москва воспринимает подобные заявления?– Тревожно, что теперь в дискуссиях о дальнейшей милитаризации лидирует Германия, жонглируя, наряду с французами, мифами о "неизбежности войны с Россией". Все тот же Мерц, выступая в бундестаге, заявил: "Усиление бундесвера стоит для нас на первом месте. В будущем правительство ФРГ предоставит все финансовые ресурсы, необходимые бундесверу для того, чтобы стать самой сильной конвенциональной армией Европы". Ничего не напоминает? Вспомним, кто обладал самой мощной армией в Европе 85 лет назад. И чем это закончилось? При этом Российская Федерация со всей ответственностью последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Нам нужен прочный мир, основанный на взаимном учете интересов и центральном для ОБСЕ принципе неделимости безопасности.– Что вы думаете о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, который пообещал в ближайшие недели или месяцы сформулировать предложения по размещению в разных частых ЕС французских самолетов с ядерным вооружением? Какие это может иметь последствия?– Франция уже плотно закрепилась в роли главного милитариста Европы, о чем свидетельствуют и упомянутые вами заявления Макрона, в которых он отчетливо балансирует на грани ядерного шантажа. Это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников. Французам пора бы оставить попытки "бряцать оружием" и разжиганием в Европе "предвоенных настроений". Безусловно, мы готовы к любому развитию событий и именно в таком ключе осуществляется наше планирование в области обороны. Безопасность России при любых сценариях будет обеспечена.– США возобновили диалог с Россией по дипломатическим каналам по урегулированию украинского конфликта и ряду других вопросов. Со стороны Европы никаких перемен курса пока не видно. Вы общаетесь с европейскими коллегами, все ли они так категоричны? Есть ли исключения?– Действительно, под "соусом" борьбы с российской "угрозой" есовцы выделяют огромные средства на наращивание военно-промышленных возможностей в ущерб гражданскому сектору экономики и проводят военные учения, отрабатывая сценарии по захвату российских территорий. Мы прекрасно видим, что любое развитие событий на украинском треке в конструктивном направлении вызывает у них раздражение, поскольку оно может обрушить задуманные схемы углубления кризиса вокруг Украины с выходом на ослабление России. Отсюда и их попытки вклиниться в усилия по мирному урегулированию, отсюда и их настойчивость по т.н. безусловному перемирию. Вместе с тем важно понимать, что и среди наших европейских собеседников попадаются здравомыслящие представители, которые жестко критикуют наднациональные власти ЕС и осознают, что курс на многомерное противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб, прежде всего, самой Европе.– Понимают ли западные страны, что такое первопричины конфликта на Украине, о необходимости устранения которых говорит Москва, и признают ли их существование?– У нас отсутствуют сомнения, что наши европейские противники осознают первопричины конфликта. Именно поэтому они действуют от противного в слепой попытке нанести нашей стране "стратегическое поражение": продолжают милитаризацию Украины, игнорируют нарушения прав русских и национальных меньшинств на Украине, твердят о необходимости евроатлантической интеграции киевского режима и так далее. Иными словами, как уже было отмечено, они сознательно ведут дело к эскалации конфликта.Но западным оппонентам придется осознать: цели, поставленные в начале специальной военной операции и развернуто изложенные в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня 2024 года, будут достигнуты в любом случае. Чем дальше будут продолжаться попытки наших противников и их покровителей запугать наш народ при помощи акций устрашения, тем с более суровыми объективными "условиями на земле" им придется иметь дело. Мы надеемся, что мирное урегулирование с обязательным устранением первопричин конфликта все еще возможно.– Как вы оцениваете недавние дипломатические усилия в контексте украинского конфликта, включая переговоры при посредничестве США? Как вы оцениваете эффективность этих мер?– Сейчас, благодаря, в том числе, усилиям президента США Дональда Трампа, затеплились надежды на разрешение украинского конфликта. Как известно, при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции удалось создать условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров. Это начало пути. Мы видим, что есть силы, которые кровно заинтересованы в полумерах, а то и в срыве этого процесса. Ответственно заявляем, что решения проблемы в духе "сначала перемирие, а там посмотрим", не будет. Рассчитываем, что все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса, на деле поддержат продвижение стамбульских прямых российско-украинских переговоров с выходом на окончательные всеобъемлющие договоренности.– На ваш взгляд, какую роль может сыграть Форум ОБСЕ в текущем конфликте? Есть ли потенциал у площадки содействовать деэскалации и обеспечению безопасности в последующем?– ФСОБ как директивный автономный орган ОБСЕ, выросший из военно-политических положений хельсинкского Заключительного акта (1975 года), обладает колоссальным потенциалом. Именно здесь был разработан целый пласт договоренностей, призванных служить цели обеспечения военной стабильности на континенте, включая Принципы, регулирующие нераспространение и передачи обычных вооружений, Документ по легкому и стрелковому оружию, Глобальный обмен военной информацией, Венский документ, Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности, и многое другое. ФСОБ может вновь оказаться востребованным. Но важно, чтобы к завершению турбулентного периода истории в регионе ОБСЕ Форум подошел в функциональном состоянии. Важно не растерять все то, над чем десятилетиями работали наши предшественники. Пока же "стараниями" западников содержательная часть работы форума практически полностью выхолащивается. Если натовско-есовские делегации и далее продолжат блокировать профессиональный разговор по действительно серьезным и актуальным темам, то от ФСОБ останется только оболочка.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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https://ria.ru/20250529/shvetsiya-2019687330.html

https://ria.ru/20250425/putin-2013406604.html

https://ria.ru/20250629/ushakov-2026132825.html

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россия, украина, европа, юлия жданова, фридрих мерц, эммануэль макрон, обсе, вооруженные силы украины, евросоюз