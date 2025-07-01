https://ria.ru/20250701/peregovory-2026420405.html

В Киеве жестко ответили Зеленскому на слова о переговорах с Россией

В Киеве жестко ответили Зеленскому на слова о переговорах с Россией - РИА Новости, 01.07.2025

В Киеве жестко ответили Зеленскому на слова о переговорах с Россией

На Украине есть множество вопросов, которые требуют решения путем переговоров с Россией, но Зеленского это не волнует, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T03:24:00+03:00

2025-07-01T03:24:00+03:00

2025-07-01T15:07:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На Украине есть множество вопросов, которые требуют решения путем переговоров с Россией, но Зеленского это не волнует, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала."Путин сказал о готовности к третьему раунду переговоров. А предмет для обсуждения третьего раунда есть? Да, конечно. Пленные есть, сколько в России находится пленных украинцев, минимум 50 тысяч <…> тела погибших: Россия готова передать еще три тысячи, это уже в общей сложности больше девяти тысяч. <…> Два меморандума есть, есть веточка, которую можно обсуждать. Ну так садитесь и обсуждайте", — сказал он.По словам эксперта, с каждым днем ситуация становится только хуже, трагедии на Украине стали носить конвейерный характер, а власть на них уже не реагирует."В чем проблема? Почему третий раунд не сделать? Есть вопросы, которые требуют решения, а чего же их не решает Зеленский? Даже Трамп ему уже говорил, что лавочка войны прикрылась, а он все хочет воевать. Куда воевать? У тебя что, деньги есть? Газовые хранилища все пустые стоят", — заключил Соскин.Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Белоруссию заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной после завершения процесса передачи тел погибших солдат и военнопленных. По словам российского лидера, нужно только согласовать место и время.

https://ria.ru/20250701/katastrofa-2026410645.html

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026057840.html

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