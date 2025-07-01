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В Киеве жестко ответили Зеленскому на слова о переговорах с Россией - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:24 01.07.2025 (обновлено: 15:07 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/peregovory-2026420405.html
В Киеве жестко ответили Зеленскому на слова о переговорах с Россией
В Киеве жестко ответили Зеленскому на слова о переговорах с Россией - РИА Новости, 01.07.2025
В Киеве жестко ответили Зеленскому на слова о переговорах с Россией
На Украине есть множество вопросов, которые требуют решения путем переговоров с Россией, но Зеленского это не волнует, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T03:24:00+03:00
2025-07-01T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
олег соскин
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На Украине есть множество вопросов, которые требуют решения путем переговоров с Россией, но Зеленского это не волнует, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала."Путин сказал о готовности к третьему раунду переговоров. А предмет для обсуждения третьего раунда есть? Да, конечно. Пленные есть, сколько в России находится пленных украинцев, минимум 50 тысяч &lt;…&gt; тела погибших: Россия готова передать еще три тысячи, это уже в общей сложности больше девяти тысяч. &lt;…&gt; Два меморандума есть, есть веточка, которую можно обсуждать. Ну так садитесь и обсуждайте", — сказал он.По словам эксперта, с каждым днем ситуация становится только хуже, трагедии на Украине стали носить конвейерный характер, а власть на них уже не реагирует."В чем проблема? Почему третий раунд не сделать? Есть вопросы, которые требуют решения, а чего же их не решает Зеленский? Даже Трамп ему уже говорил, что лавочка войны прикрылась, а он все хочет воевать. Куда воевать? У тебя что, деньги есть? Газовые хранилища все пустые стоят", — заключил Соскин.Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Белоруссию заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной после завершения процесса передачи тел погибших солдат и военнопленных. По словам российского лидера, нужно только согласовать место и время.
https://ria.ru/20250701/katastrofa-2026410645.html
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026057840.html
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в мире, россия, украина, киев, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Олег Соскин
В Киеве жестко ответили Зеленскому на слова о переговорах с Россией

Соскин: предмет обсуждения для переговоров с РФ есть, но Зеленский хочет воевать

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На Украине есть множество вопросов, которые требуют решения путем переговоров с Россией, но Зеленского это не волнует, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
"Путин сказал о готовности к третьему раунду переговоров. А предмет для обсуждения третьего раунда есть? Да, конечно. Пленные есть, сколько в России находится пленных украинцев, минимум 50 тысяч <…> тела погибших: Россия готова передать еще три тысячи, это уже в общей сложности больше девяти тысяч. <…> Два меморандума есть, есть веточка, которую можно обсуждать. Ну так садитесь и обсуждайте", — сказал он.
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По словам эксперта, с каждым днем ситуация становится только хуже, трагедии на Украине стали носить конвейерный характер, а власть на них уже не реагирует.
"В чем проблема? Почему третий раунд не сделать? Есть вопросы, которые требуют решения, а чего же их не решает Зеленский? Даже Трамп ему уже говорил, что лавочка войны прикрылась, а он все хочет воевать. Куда воевать? У тебя что, деньги есть? Газовые хранилища все пустые стоят", — заключил Соскин.
Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Белоруссию заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной после завершения процесса передачи тел погибших солдат и военнопленных. По словам российского лидера, нужно только согласовать место и время.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевОлег Соскин
 
 
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