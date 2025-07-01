https://ria.ru/20250701/perechen-2026553030.html

"Мегионский Джамаат"* внесли в перечень террористических организаций

"Мегионский Джамаат"* внесли в перечень террористических организаций - РИА Новости, 01.07.2025

"Мегионский Джамаат"* внесли в перечень террористических организаций

Террористическое сообщество "Мегионский Джамаат"* внесено в перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:59:00+03:00

2025-07-01T15:59:00+03:00

2025-07-01T15:59:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Террористическое сообщество "Мегионский Джамаат"* внесено в перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. "террористическое сообщество "Мегионский Джамаат"*, - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* внесено в перечень террористических и экстремистских организаций

https://ria.ru/20250605/npo-2021165615.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество