https://ria.ru/20250701/perechen-2026553030.html
"Мегионский Джамаат"* внесли в перечень террористических организаций
"Мегионский Джамаат"* внесли в перечень террористических организаций - РИА Новости, 01.07.2025
"Мегионский Джамаат"* внесли в перечень террористических организаций
Террористическое сообщество "Мегионский Джамаат"* внесено в перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:59:00+03:00
2025-07-01T15:59:00+03:00
2025-07-01T15:59:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Террористическое сообщество "Мегионский Джамаат"* внесено в перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. "террористическое сообщество "Мегионский Джамаат"*, - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* внесено в перечень террористических и экстремистских организаций
https://ria.ru/20250605/npo-2021165615.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
"Мегионский Джамаат"* внесли в перечень террористических организаций
Росфинмониторинг внес "Мегионский Джамаат" в список террористических организаций