https://ria.ru/20250701/pensionerka-2026580538.html
Пенсионерка из Кузбасса в 61 год без подготовки сдала ЕГЭ на 70 баллов
Пенсионерка из Кузбасса в 61 год без подготовки сдала ЕГЭ на 70 баллов - РИА Новости, 01.07.2025
Пенсионерка из Кузбасса в 61 год без подготовки сдала ЕГЭ на 70 баллов
Пенсионерка Ольга Холина, живущая в Кемеровской области, в 61 год сдала ЕГЭ по профильной математике без предварительной подготовки и получила 70 баллов,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:14:00+03:00
2025-07-01T17:14:00+03:00
2025-07-01T17:14:00+03:00
общество
кемеровская область
россия
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пенсионерка Ольга Холина, живущая в Кемеровской области, в 61 год сдала ЕГЭ по профильной математике без предварительной подготовки и получила 70 баллов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Ольга Ивановна Холина – специалист отдела сельского хозяйства администрации Гурьевского муниципального округа Кемеровской области... Сейчас ей 61 год, у нее двое сыновей и семеро внуков. Но в этом году Ольга Ивановна решила испытать себя и сдать единый государственный экзамен по профильной математике без серьезной предварительной подготовки", - говорится в сообщении министерства. Ольга Холина - экономист. По ее словам, она решила сдать ЕГЭ, чтобы проверить свои знания и понять, как проходит процедура экзаменации. "Я написала заявление на участие в экзамене и не придала этому большого значения. Была уверена, что иду сдавать базовую математику. Но позже выяснилось, что заявление я написала на сдачу профильной, о которой я имела очень слабое представление и даже не видела пробных заданий", - рассказала Холина. Пенсионерка уточнила, что получила 70 баллов. Такого результата она не ожидала и думала, что получит меньше. "Если раньше тянули билет и многое зависело еще и от везения, – кому-то сложнее попадалось задание, кому-то проще, – то теперь все находятся в одинаковых условиях – оценка зависит от количества решенных заданий", - отметила участница ЕГЭ, добавив, что не испытала стресса во время написания работы. По словам пенсионерки, она просто хотела проверить свой уровень знаний. У нее даже возникло желание сдать экзамен еще раз.
https://ria.ru/20250618/ege-2023579062.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, кемеровская область, россия, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Кемеровская область, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Пенсионерка из Кузбасса в 61 год без подготовки сдала ЕГЭ на 70 баллов
Пенсионерка из Кемеровской области в 61 год сдала ЕГЭ по профильной математике
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пенсионерка Ольга Холина, живущая в Кемеровской области, в 61 год сдала ЕГЭ по профильной математике без предварительной подготовки и получила 70 баллов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«
"Ольга Ивановна Холина – специалист отдела сельского хозяйства администрации Гурьевского муниципального округа Кемеровской области
... Сейчас ей 61 год, у нее двое сыновей и семеро внуков. Но в этом году Ольга Ивановна решила испытать себя и сдать единый государственный экзамен по профильной математике без серьезной предварительной подготовки", - говорится в сообщении министерства.
Ольга Холина - экономист. По ее словам, она решила сдать ЕГЭ, чтобы проверить свои знания и понять, как проходит процедура экзаменации.
«
"Я написала заявление на участие в экзамене и не придала этому большого значения. Была уверена, что иду сдавать базовую математику. Но позже выяснилось, что заявление я написала на сдачу профильной, о которой я имела очень слабое представление и даже не видела пробных заданий", - рассказала Холина.
Пенсионерка уточнила, что получила 70 баллов. Такого результата она не ожидала и думала, что получит меньше.
"Если раньше тянули билет и многое зависело еще и от везения, – кому-то сложнее попадалось задание, кому-то проще, – то теперь все находятся в одинаковых условиях – оценка зависит от количества решенных заданий", - отметила участница ЕГЭ, добавив, что не испытала стресса во время написания работы.
По словам пенсионерки, она просто хотела проверить свой уровень знаний. У нее даже возникло желание сдать экзамен еще раз.