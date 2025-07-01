https://ria.ru/20250701/pensionerka-2026580538.html

Пенсионерка из Кузбасса в 61 год без подготовки сдала ЕГЭ на 70 баллов

Пенсионерка из Кузбасса в 61 год без подготовки сдала ЕГЭ на 70 баллов - РИА Новости, 01.07.2025

Пенсионерка из Кузбасса в 61 год без подготовки сдала ЕГЭ на 70 баллов

Пенсионерка Ольга Холина, живущая в Кемеровской области, в 61 год сдала ЕГЭ по профильной математике без предварительной подготовки и получила 70 баллов,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:14:00+03:00

2025-07-01T17:14:00+03:00

2025-07-01T17:14:00+03:00

общество

кемеровская область

россия

единый государственный экзамен (егэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/02/1551450255_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_19bba0df30134823e1a2d36e1a5ebc9c.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пенсионерка Ольга Холина, живущая в Кемеровской области, в 61 год сдала ЕГЭ по профильной математике без предварительной подготовки и получила 70 баллов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Ольга Ивановна Холина – специалист отдела сельского хозяйства администрации Гурьевского муниципального округа Кемеровской области... Сейчас ей 61 год, у нее двое сыновей и семеро внуков. Но в этом году Ольга Ивановна решила испытать себя и сдать единый государственный экзамен по профильной математике без серьезной предварительной подготовки", - говорится в сообщении министерства. Ольга Холина - экономист. По ее словам, она решила сдать ЕГЭ, чтобы проверить свои знания и понять, как проходит процедура экзаменации. "Я написала заявление на участие в экзамене и не придала этому большого значения. Была уверена, что иду сдавать базовую математику. Но позже выяснилось, что заявление я написала на сдачу профильной, о которой я имела очень слабое представление и даже не видела пробных заданий", - рассказала Холина. Пенсионерка уточнила, что получила 70 баллов. Такого результата она не ожидала и думала, что получит меньше. "Если раньше тянули билет и многое зависело еще и от везения, – кому-то сложнее попадалось задание, кому-то проще, – то теперь все находятся в одинаковых условиях – оценка зависит от количества решенных заданий", - отметила участница ЕГЭ, добавив, что не испытала стресса во время написания работы. По словам пенсионерки, она просто хотела проверить свой уровень знаний. У нее даже возникло желание сдать экзамен еще раз.

https://ria.ru/20250618/ege-2023579062.html

https://ria.ru/20250624/ege-2025028080.html

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, кемеровская область, россия, единый государственный экзамен (егэ)