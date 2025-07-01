https://ria.ru/20250701/pamyatnik-2026632375.html

В Вологодской области установили еще один памятник Сталину

В Вологодской области установили еще один памятник Сталину - РИА Новости, 01.07.2025

В Вологодской области установили еще один памятник Сталину

Бюст Иосифу Сталину открыт около школы города Никольска Никольского округа Вологодской области, сообщили окружные власти. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T23:45:00+03:00

2025-07-01T23:45:00+03:00

2025-07-01T23:45:00+03:00

общество

вологодская область

вологда

иосиф сталин (джугашвили)

георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Бюст Иосифу Сталину открыт около школы города Никольска Никольского округа Вологодской области, сообщили окружные власти. "По инициативе жителей Никольского округа установлен памятник генералиссимусу Сталину Иосифу Виссарионовичу, верховному главнокомандующему в годы Великой Отечественной войны в парке "50-летию Победы" около здания "СОШ №2 г. Никольска", - говорится в сообщении на страницы администрации Никольского округа в соцсети "ВКонтакте". Местные власти отмечают, что уважают право граждан на увековечивание исторической памяти, но подробные инициативы должны быть согласованы с органами местного самоуправления. В декабре 2024 года памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провел несколько месяцев в статусе политического ссыльного. В конце июня стало известно, что прокуратура Вологодской области в арбитражном суде области просит признать недействительным контракт на установку этого памятника Сталину в Вологде. Вскоре после этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что этот судебный спор не имеет отношения к судьбе самого монумента, который останется на своем месте.

https://ria.ru/20241221/vologda-1990615733.html

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Наталья Макарова

общество, вологодская область, вологда, иосиф сталин (джугашвили), георгий филимонов