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Песков не стал давать оценку темпам переговоров между Россией и Украиной
Песков не стал давать оценку темпам переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 01.07.2025
Песков не стал давать оценку темпам переговоров между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку темпам переговоров между Россией и Украиной, по его мнению, выполнение договоренностей,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:25:00+03:00
2025-07-01T13:25:00+03:00
2025-07-01T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку темпам переговоров между Россией и Украиной, по его мнению, выполнение договоренностей, которые достигались в ходе предыдущих двух раундов, требует времени. "Я воздержусь, честно говоря, не буду давать оценку темпам ведения переговоров, потому что, разумеется, выполнение тех договоренностей, которые достигались до сих пор в ходе двух раундов, требует времени, и требует определенных подготовителых мероприятий, определенных мероприятий по осуществлению обменов, по организации передачи, приема тел погибших", - сказал Песков. По его словам, переговоры - это ёмкая с точки зрения времени операция. "Объективно, тут трудно говорить о возможности какого-либо сильного ускорения. Работу по выполнению договоренностей никто не останавливает и не тормозит", - пояснил Песков.
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков не стал давать оценку темпам переговоров между Россией и Украиной
Песков: выполнение договоренностей, достигнутых с Украиной, требует времени