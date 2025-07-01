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Песков не стал давать оценку темпам переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 01.07.2025
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13:25 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/otsenka-2026501497.html
Песков не стал давать оценку темпам переговоров между Россией и Украиной
Песков не стал давать оценку темпам переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 01.07.2025
Песков не стал давать оценку темпам переговоров между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку темпам переговоров между Россией и Украиной, по его мнению, выполнение договоренностей,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:25:00+03:00
2025-07-01T13:25:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку темпам переговоров между Россией и Украиной, по его мнению, выполнение договоренностей, которые достигались в ходе предыдущих двух раундов, требует времени. "Я воздержусь, честно говоря, не буду давать оценку темпам ведения переговоров, потому что, разумеется, выполнение тех договоренностей, которые достигались до сих пор в ходе двух раундов, требует времени, и требует определенных подготовителых мероприятий, определенных мероприятий по осуществлению обменов, по организации передачи, приема тел погибших", - сказал Песков. По его словам, переговоры - это ёмкая с точки зрения времени операция. "Объективно, тут трудно говорить о возможности какого-либо сильного ускорения. Работу по выполнению договоренностей никто не останавливает и не тормозит", - пояснил Песков.
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков не стал давать оценку темпам переговоров между Россией и Украиной

Песков: выполнение договоренностей, достигнутых с Украиной, требует времени

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку темпам переговоров между Россией и Украиной, по его мнению, выполнение договоренностей, которые достигались в ходе предыдущих двух раундов, требует времени.
"Я воздержусь, честно говоря, не буду давать оценку темпам ведения переговоров, потому что, разумеется, выполнение тех договоренностей, которые достигались до сих пор в ходе двух раундов, требует времени, и требует определенных подготовителых мероприятий, определенных мероприятий по осуществлению обменов, по организации передачи, приема тел погибших", - сказал Песков.
По его словам, переговоры - это ёмкая с точки зрения времени операция.
"Объективно, тут трудно говорить о возможности какого-либо сильного ускорения. Работу по выполнению договоренностей никто не останавливает и не тормозит", - пояснил Песков.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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