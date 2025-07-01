https://ria.ru/20250701/oruzhie-2026551555.html

"Переломный момент": в США признали неудобную правду о российском оружии

"Переломный момент": в США признали неудобную правду о российском оружии - РИА Новости, 01.07.2025

"Переломный момент": в США признали неудобную правду о российском оружии

Российская система противоракетной обороны глубоко продуманна и модернизирована, и, в отличие от американской, защищает крупные города, пишет The National... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:55:00+03:00

2025-07-01T15:55:00+03:00

2025-07-01T15:56:00+03:00

в мире

вооружения

пво

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149103/32/1491033200_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_6220cfd53693aa87830ed5779c9e6dc6.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российская система противоракетной обороны глубоко продуманна и модернизирована, и, в отличие от американской, защищает крупные города, пишет The National Interest."Факт остается фактом: русские отдали приоритет обороне столичной агломерации и других крупных городов, а американцы — нет. И сегодня, вероятно, наступил переломный момент, когда российская противоракетная оборона может оказаться лучше американских систем", — говорится в материале.Издание отмечает, что ключевой элемент стратегической инфраструктуры, защищающей Москву от угроз баллистических ракет - станция “Дон-2Н”, имеет расширенные возможности, уникальную конструкцию и постоянно модернизируется.Станция "Дон-2Н" входит в систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает информацией противоракетную оборону (ПРО) Москвы. Строительство РЛС началось в 1978 году, в 1989-м ее приняли на вооружение, а два года спустя ввели в эксплуатацию.Антенны установлены в бетонной усеченной пирамиде высотой с 11-этажный дом и шириной основания почти 150 метров. Объект существует в единственном экземпляре.РЛС "Дон-2Н" способна обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на больших дальностях, определять их траектории, сопровождать, выделять головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО, включая тяжелые и легкие ложные цели, дипольные отражатели, станции активных помех.

https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html

https://ria.ru/20250524/rossiya-2018799893.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооружения, пво, россия, сша