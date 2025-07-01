"Переломный момент": в США признали неудобную правду о российском оружии
NI: российская система ПРО может превзойти американскую
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция системы ПРО "Дон-2Н" в Московской области
Радиолокационная станция системы ПРО "Дон-2Н" в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российская система противоракетной обороны глубоко продуманна и модернизирована, и, в отличие от американской, защищает крупные города, пишет The National Interest.
"Факт остается фактом: русские отдали приоритет обороне столичной агломерации и других крупных городов, а американцы — нет. И сегодня, вероятно, наступил переломный момент, когда российская противоракетная оборона может оказаться лучше американских систем", — говорится в материале.
Издание отмечает, что ключевой элемент стратегической инфраструктуры, защищающей Москву от угроз баллистических ракет - станция “Дон-2Н”, имеет расширенные возможности, уникальную конструкцию и постоянно модернизируется.
Станция "Дон-2Н" входит в систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает информацией противоракетную оборону (ПРО) Москвы. Строительство РЛС началось в 1978 году, в 1989-м ее приняли на вооружение, а два года спустя ввели в эксплуатацию.
Антенны установлены в бетонной усеченной пирамиде высотой с 11-этажный дом и шириной основания почти 150 метров. Объект существует в единственном экземпляре.
РЛС "Дон-2Н" способна обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на больших дальностях, определять их траектории, сопровождать, выделять головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО, включая тяжелые и легкие ложные цели, дипольные отражатели, станции активных помех.