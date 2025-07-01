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"Переломный момент": в США признали неудобную правду о российском оружии - РИА Новости, 01.07.2025
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15:55 01.07.2025 (обновлено: 15:56 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/oruzhie-2026551555.html
"Переломный момент": в США признали неудобную правду о российском оружии
"Переломный момент": в США признали неудобную правду о российском оружии - РИА Новости, 01.07.2025
"Переломный момент": в США признали неудобную правду о российском оружии
Российская система противоракетной обороны глубоко продуманна и модернизирована, и, в отличие от американской, защищает крупные города, пишет The National... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:55:00+03:00
2025-07-01T15:56:00+03:00
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вооружения
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российская система противоракетной обороны глубоко продуманна и модернизирована, и, в отличие от американской, защищает крупные города, пишет The National Interest."Факт остается фактом: русские отдали приоритет обороне столичной агломерации и других крупных городов, а американцы — нет. И сегодня, вероятно, наступил переломный момент, когда российская противоракетная оборона может оказаться лучше американских систем", — говорится в материале.Издание отмечает, что ключевой элемент стратегической инфраструктуры, защищающей Москву от угроз баллистических ракет - станция “Дон-2Н”, имеет расширенные возможности, уникальную конструкцию и постоянно модернизируется.Станция "Дон-2Н" входит в систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает информацией противоракетную оборону (ПРО) Москвы. Строительство РЛС началось в 1978 году, в 1989-м ее приняли на вооружение, а два года спустя ввели в эксплуатацию.Антенны установлены в бетонной усеченной пирамиде высотой с 11-этажный дом и шириной основания почти 150 метров. Объект существует в единственном экземпляре.РЛС "Дон-2Н" способна обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на больших дальностях, определять их траектории, сопровождать, выделять головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО, включая тяжелые и легкие ложные цели, дипольные отражатели, станции активных помех.
https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html
https://ria.ru/20250524/rossiya-2018799893.html
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в мире, вооружения, пво, россия, сша
В мире, Вооружения, ПВО, Россия, США
"Переломный момент": в США признали неудобную правду о российском оружии

NI: российская система ПРО может превзойти американскую

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция системы ПРО "Дон-2Н" в Московской области
Радиолокационная станция системы ПРО Дон-2Н в Московской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Радиолокационная станция системы ПРО "Дон-2Н" в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российская система противоракетной обороны глубоко продуманна и модернизирована, и, в отличие от американской, защищает крупные города, пишет The National Interest.
"Факт остается фактом: русские отдали приоритет обороне столичной агломерации и других крупных городов, а американцы — нет. И сегодня, вероятно, наступил переломный момент, когда российская противоракетная оборона может оказаться лучше американских систем", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что ключевой элемент стратегической инфраструктуры, защищающей Москву от угроз баллистических ракет - станция “Дон-2Н”, имеет расширенные возможности, уникальную конструкцию и постоянно модернизируется.
Станция "Дон-2Н" входит в систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает информацией противоракетную оборону (ПРО) Москвы. Строительство РЛС началось в 1978 году, в 1989-м ее приняли на вооружение, а два года спустя ввели в эксплуатацию.
Антенны установлены в бетонной усеченной пирамиде высотой с 11-этажный дом и шириной основания почти 150 метров. Объект существует в единственном экземпляре.
РЛС "Дон-2Н" способна обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на больших дальностях, определять их траектории, сопровождать, выделять головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО, включая тяжелые и легкие ложные цели, дипольные отражатели, станции активных помех.
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