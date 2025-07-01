https://ria.ru/20250701/orenburg-2026450787.html

Евгений Солнцев встретился с финалистами программы "Герои Оренбуржья"

Евгений Солнцев встретился с финалистами программы "Герои Оренбуржья" - РИА Новости, 01.07.2025

Евгений Солнцев встретился с финалистами программы "Герои Оренбуржья"

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев провел встречу с финалистами программы "Герои Оренбуржья", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:49:00+03:00

2025-07-01T09:49:00+03:00

2025-07-01T09:49:00+03:00

оренбургская область

оренбургская область

россия

евгений солнцев

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев провел встречу с финалистами программы "Герои Оренбуржья", сообщает пресс-служба регионального правительства. Встреча прошла в формате круглого стола, где участники имели возможность лично пообщаться с главой региона, обсудить основные задачи, которые стоят перед финалистами, возможности применения их опыта и лидерских качеств, приобретенных на службе, для развития региона, а также перспективы дальнейшего трудоустройства и ожидания от предстоящего процесса обучения. В ходе встречи Солнцев подчеркнул значимость проекта и личные качества его участников. "Уважаемые бойцы! Поздравляю вас с успешным прохождением всех вступительных этапов. Вы в первом потоке нашей региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья", и я уверен, что для всех – это начало интересной и сложной работы. Когда-то каждый из вас сделал важный выбор в пользу служения Родине. В непростой момент, когда наша страна нуждалась в защитниках. И ваши личные качества – отвага, смелость, бесстрашие и любовь к Отчизне – не позволили вам остаться в стороне", — сказал Солнцев, его слова приводит пресс-служба. Он также поблагодарил каждого бойца за этот выбор. "За службу в зоне специальной военной операции, за все решенные боевые задачи. Мы одна команда с одной общей целью – развивать Оренбуржье. И здесь, как и на военной службе, все зависит от работы каждого. Уверен, что мы можем опереться на ваш опыт, профессионализм и вместе достичь высоких результатов. Поздравляю вас с началом нового жизненного этапа. Желаю успехов и новых побед", — сказал Солнцев. Программа "Герои Оренбуржья" нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях региона. Программа вызвала большой интерес: на первом этапе, в ходе регистрации на платформе "Россия – страна возможностей", поступило 510 заявок. После экспертной оценки к следующему этапу были допущены 272 анкеты, далее участники прошли дистанционное тестирование и собеседования. Отмечается, что 30 июня на заседании общественного совета были определены финалисты, которым предстоит пройти интенсивную образовательную программу. Старт обучения запланирован на 1 августа 2025 года. Завершающим этапом программы станет назначение и поступление финалистов на работу, где они смогут применить свои знания и опыт на благо Оренбуржья. "Герои Оренбуржья" – это полноценный образовательный проект, состоящий из нескольких блоков: управленческого, формирующего лидерские качества и командообразующего. К разработке блоков были привлечены специалисты РАНХиГС при президенте России.

https://ria.ru/20250628/solntsev-2025999256.html

https://ria.ru/20250625/orenburg-2025341638.html

https://ria.ru/20250622/orenburg-2024645180.html

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оренбургская область, россия, евгений солнцев