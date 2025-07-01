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Орловская область передаст бойцам СВО очередную партию гумпомощи
Орловская область передаст бойцам СВО очередную партию гумпомощи - РИА Новости, 01.07.2025
Орловская область передаст бойцам СВО очередную партию гумпомощи
Орловская область по поручению губернатора Андрея Клычкова передаст автомобиль и маскировочные сети военнослужащим, которые выполняют боевые задачи на донецком... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:42:00+03:00
2025-07-01T13:42:00+03:00
2025-07-01T13:42:00+03:00
надежные люди
орловская область
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Орловская область по поручению губернатора Андрея Клычкова передаст автомобиль и маскировочные сети военнослужащим, которые выполняют боевые задачи на донецком направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Недавно бойцы обратились к главе региона с просьбой о новом автомобиле. Неравнодушные жители собрали средства на покупку транспорта для наших защитников. Также в состав груза для бойцов вошли большой телевизор для выведения видео с камер квадрокоптеров, тепловизионный монокуляр и маскировочные сети", – говорится в сообщении. Отмечается, что по поручению губернатора с гуманитарной миссией по доставке груза для военнослужащих, сражающихся на донецком направлении, отправились заместители руководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Ванькина и Наталья Фоломеева.
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РИА Новости
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орловская область
Надежные люди, Орловская область
Орловская область передаст бойцам СВО очередную партию гумпомощи
Орловская область передаст бойцам СВО автомобиль и маскировочные сети
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Орловская область по поручению губернатора Андрея Клычкова передаст автомобиль и маскировочные сети военнослужащим, которые выполняют боевые задачи на донецком направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Недавно бойцы обратились к главе региона с просьбой о новом автомобиле. Неравнодушные жители собрали средства на покупку транспорта для наших защитников. Также в состав груза для бойцов вошли большой телевизор для выведения видео с камер квадрокоптеров, тепловизионный монокуляр и маскировочные сети", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению губернатора с гуманитарной миссией по доставке груза для военнослужащих, сражающихся на донецком направлении, отправились заместители руководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Ванькина и Наталья Фоломеева.