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В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА

В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025

В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в республике Татарстан, режим "Ковер" снят в аэропортах города Казань и Нижнекамск, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:50:00+03:00

2025-07-01T10:50:00+03:00

2025-07-01T10:50:00+03:00

нижнекамск

артем кореняко

казань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в республике Татарстан, режим "Ковер" снят в аэропортах города Казань и Нижнекамск, сообщается в приложении МЧС России. Ранее об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. Также об опасности атаки беспилотников в республике Татарстан и введении режима "Ковер" для аэропорта Нижнекамска сообщило приложение МЧС России. Позже пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений в работе аэропорта Нижнекамска. Позднее ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска были сняты. "Внимание! На территории республики Татарстан снята угроза атаки беспилотных воздушных средств, для международного аэропорта города Казань, города Нижнекамск режим "Ковер" снят", - говорится в уведомлении.

https://ria.ru/20250701/saratov-2026440521.html

нижнекамск

казань

россия

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нижнекамск, артем кореняко, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность