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В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025
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10:50 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/opasnost-2026465169.html
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в республике Татарстан, режим "Ковер" снят в аэропортах города Казань и Нижнекамск, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:50:00+03:00
2025-07-01T10:50:00+03:00
нижнекамск
артем кореняко
казань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в республике Татарстан, режим "Ковер" снят в аэропортах города Казань и Нижнекамск, сообщается в приложении МЧС России. Ранее об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. Также об опасности атаки беспилотников в республике Татарстан и введении режима "Ковер" для аэропорта Нижнекамска сообщило приложение МЧС России. Позже пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений в работе аэропорта Нижнекамска. Позднее ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска были сняты. "Внимание! На территории республики Татарстан снята угроза атаки беспилотных воздушных средств, для международного аэропорта города Казань, города Нижнекамск режим "Ковер" снят", - говорится в уведомлении.
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нижнекамск
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нижнекамск, артем кореняко, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Нижнекамск, Артем Кореняко, Казань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА

МЧС: опасность атаки БПЛА отменена в Татарстане

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в республике Татарстан, режим "Ковер" снят в аэропортах города Казань и Нижнекамск, сообщается в приложении МЧС России.
Ранее об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. Также об опасности атаки беспилотников в республике Татарстан и введении режима "Ковер" для аэропорта Нижнекамска сообщило приложение МЧС России. Позже пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений в работе аэропорта Нижнекамска. Позднее ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска были сняты.
"Внимание! На территории республики Татарстан снята угроза атаки беспилотных воздушных средств, для международного аэропорта города Казань, города Нижнекамск режим "Ковер" снят", - говорится в уведомлении.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
08:57
 
НижнекамскАртем КоренякоКазаньРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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