https://ria.ru/20250701/opasnost-2026416655.html

В Ростовской области объявили беспилотную опасность

В Ростовской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 01.07.2025

В Ростовской области объявили беспилотную опасность

Глава Таганрога Светлана Камбулова в Telegram-канале заявила о беспилотной опасности в Ростовской области. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T01:59:00+03:00

2025-07-01T01:59:00+03:00

2025-07-01T05:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

таганрог

светлана камбулова

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Таганрога Светлана Камбулова в Telegram-канале заявила о беспилотной опасности в Ростовской области. "Внимание! Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие!" - написала она. Жителям рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

таганрог

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Дарья Буймова

ростовская область, таганрог, светлана камбулова, безопасность