https://ria.ru/20250701/opasnost-2026416655.html
В Ростовской области объявили беспилотную опасность
В Ростовской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 01.07.2025
В Ростовской области объявили беспилотную опасность
Глава Таганрога Светлана Камбулова в Telegram-канале заявила о беспилотной опасности в Ростовской области. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:59:00+03:00
2025-07-01T01:59:00+03:00
2025-07-01T05:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
таганрог
светлана камбулова
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Таганрога Светлана Камбулова в Telegram-канале заявила о беспилотной опасности в Ростовской области. "Внимание! Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие!" - написала она. Жителям рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, таганрог, светлана камбулова, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Таганрог, Светлана Камбулова, Безопасность
В Ростовской области объявили беспилотную опасность
Глава Таганрога Камбулова: в Ростовской области объявили беспилотную опасность