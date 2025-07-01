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В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения
В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025
В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения
В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:38:00+03:00
2025-07-01T07:38:00+03:00
2025-07-01T07:38:00+03:00
саратов
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нижнекамск
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
ульяновск
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Эти меры действуют в Саратове, Ульяновске, Казани и Нижнекамске.Как пояснил Кореняко, воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.При этом экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заключил представитель Росавиации.
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саратов, казань, нижнекамск, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, ульяновск, россия
Саратов, Казань, Нижнекамск, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Ульяновск, Россия