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В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025
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07:38 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/ogranicheniya-2026434798.html
В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения
В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025
В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения
В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:38:00+03:00
2025-07-01T07:38:00+03:00
саратов
казань
нижнекамск
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
ульяновск
россия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Эти меры действуют в Саратове, Ульяновске, Казани и Нижнекамске.Как пояснил Кореняко, воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.При этом экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заключил представитель Росавиации.
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саратов
казань
нижнекамск
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саратов, казань, нижнекамск, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, ульяновск, россия
Саратов, Казань, Нижнекамск, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Ульяновск, Россия

В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГлавное здание Международного аэропорта Казани
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Главное здание Международного аэропорта Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Эти меры действуют в Саратове, Ульяновске, Казани и Нижнекамске.
Как пояснил Кореняко, воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.
При этом экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заключил представитель Росавиации.
Аэропорт Астрахани - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения
Вчера, 23:00
 
СаратовКазаньНижнекамскАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияУльяновскРоссия
 
 
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