https://ria.ru/20250701/ogranicheniya-2026434798.html

В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения

В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025

В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения

В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T07:38:00+03:00

2025-07-01T07:38:00+03:00

2025-07-01T07:38:00+03:00

саратов

казань

нижнекамск

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

ульяновск

россия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Эти меры действуют в Саратове, Ульяновске, Казани и Нижнекамске.Как пояснил Кореняко, воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.При этом экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заключил представитель Росавиации.

https://ria.ru/20250630/astrahan-2026403550.html

саратов

казань

нижнекамск

ульяновск

россия

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, казань, нижнекамск, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, ульяновск, россия