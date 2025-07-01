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На стоянке в Подмосковье сгорели 13 машин - РИА Новости, 01.07.2025
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12:56 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/odintsovo-2026491272.html
На стоянке в Подмосковье сгорели 13 машин
На стоянке в Подмосковье сгорели 13 машин - РИА Новости, 01.07.2025
На стоянке в Подмосковье сгорели 13 машин
Тринадцать машин сгорели на автостоянке в Одинцово, Подмосковная прокуратура взяла под контроль установление причин пожара, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:56:00+03:00
2025-07-01T12:56:00+03:00
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Тринадцать машин сгорели на автостоянке в Одинцово, Подмосковная прокуратура взяла под контроль установление причин пожара, сообщает пресс-служба ведомства. По информации прокуратуры, возгорание произошло на стоянке около 2.00 мск в селе Акулово. По прибытии оперативных служб к месту пожара горели 13 легковых автомобилей. "Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль установление причин пожар, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - сообщается Telegram-канале ведомства. Огонь был локализован, по предварительным данным очаг находился в первом ряду автомобилей, рассказали в прокуратуре.
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одинцово
московская область (подмосковье)
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье)
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье)
На стоянке в Подмосковье сгорели 13 машин

В Одинцово на автостоянке сгорели 13 машин

© Фото : Прокуратура Московской областиПоследствия пожара на автомобильной стоянке в Одинцово
Последствия пожара на автомобильной стоянке в Одинцово - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Последствия пожара на автомобильной стоянке в Одинцово
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Тринадцать машин сгорели на автостоянке в Одинцово, Подмосковная прокуратура взяла под контроль установление причин пожара, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации прокуратуры, возгорание произошло на стоянке около 2.00 мск в селе Акулово. По прибытии оперативных служб к месту пожара горели 13 легковых автомобилей.
"Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль установление причин пожар, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - сообщается Telegram-канале ведомства.
Огонь был локализован, по предварительным данным очаг находился в первом ряду автомобилей, рассказали в прокуратуре.
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ПроисшествияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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