https://ria.ru/20250701/odintsovo-2026491272.html

На стоянке в Подмосковье сгорели 13 машин

На стоянке в Подмосковье сгорели 13 машин - РИА Новости, 01.07.2025

На стоянке в Подмосковье сгорели 13 машин

Тринадцать машин сгорели на автостоянке в Одинцово, Подмосковная прокуратура взяла под контроль установление причин пожара, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:56:00+03:00

2025-07-01T12:56:00+03:00

2025-07-01T12:56:00+03:00

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Тринадцать машин сгорели на автостоянке в Одинцово, Подмосковная прокуратура взяла под контроль установление причин пожара, сообщает пресс-служба ведомства. По информации прокуратуры, возгорание произошло на стоянке около 2.00 мск в селе Акулово. По прибытии оперативных служб к месту пожара горели 13 легковых автомобилей. "Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль установление причин пожар, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - сообщается Telegram-канале ведомства. Огонь был локализован, по предварительным данным очаг находился в первом ряду автомобилей, рассказали в прокуратуре.

https://ria.ru/20250311/pozhar-2004221943.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье)