https://ria.ru/20250701/odessa-2026431811.html
В Крыму назвали глупым заявление мэра Одессы
В Крыму назвали глупым заявление мэра Одессы - РИА Новости, 01.07.2025
В Крыму назвали глупым заявление мэра Одессы
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал глупым последнее заявление мэра Одессы Геннадия Труханова. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:58:00+03:00
2025-07-01T06:58:00+03:00
2025-07-01T15:25:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал глупым последнее заявление мэра Одессы Геннадия Труханова."Слова мэра Одессы — это глупая позиция недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится", — отметил он.Как подчеркнул Константинов, Одесса по праву является русской землей, поскольку основана российской императрицей Екатериной II. "Сама Украина — это русская земля. И украинский народ — это часть русского народа. Это всегда нужно понимать в этом контексте", — добавил парламентарий. Одесса — портовый город на юге Украины, на берегу Черного моря. Основан в 1794 году.
https://ria.ru/20250630/odessa-2026278128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, черное море, екатерина ii, владимир константинов, республика крым
В мире, Одесса, Украина, Черное море, Екатерина II, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму назвали глупым заявление мэра Одессы
Константинов назвал глупыми слова мэра Одессы, назвавшего город не русским