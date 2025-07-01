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В Крыму назвали глупым заявление мэра Одессы - РИА Новости, 01.07.2025
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06:58 01.07.2025 (обновлено: 15:25 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/odessa-2026431811.html
В Крыму назвали глупым заявление мэра Одессы
В Крыму назвали глупым заявление мэра Одессы - РИА Новости, 01.07.2025
В Крыму назвали глупым заявление мэра Одессы
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал глупым последнее заявление мэра Одессы Геннадия Труханова. РИА Новости, 01.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал глупым последнее заявление мэра Одессы Геннадия Труханова."Слова мэра Одессы — это глупая позиция недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится", — отметил он.Как подчеркнул Константинов, Одесса по праву является русской землей, поскольку основана российской императрицей Екатериной II. "Сама Украина — это русская земля. И украинский народ — это часть русского народа. Это всегда нужно понимать в этом контексте", — добавил парламентарий. Одесса — портовый город на юге Украины, на берегу Черного моря. Основан в 1794 году.
https://ria.ru/20250630/odessa-2026278128.html
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в мире, одесса, украина, черное море, екатерина ii, владимир константинов, республика крым
В мире, Одесса, Украина, Черное море, Екатерина II, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму назвали глупым заявление мэра Одессы

Константинов назвал глупыми слова мэра Одессы, назвавшего город не русским

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал глупым последнее заявление мэра Одессы Геннадия Труханова.
"Слова мэра Одессы — это глупая позиция недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится", — отметил он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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Вчера, 12:54

На минувшей неделе издание "Телеграф" сообщило, что Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса — "не русский город".

Как подчеркнул Константинов, Одесса по праву является русской землей, поскольку основана российской императрицей Екатериной II.
"Сама Украина — это русская земля. И украинский народ — это часть русского народа. Это всегда нужно понимать в этом контексте", — добавил парламентарий.
Одесса — портовый город на юге Украины, на берегу Черного моря. Основан в 1794 году.
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В миреОдессаУкраинаЧерное мореЕкатерина IIВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
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