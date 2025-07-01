https://ria.ru/20250701/odessa-2026431811.html

В Крыму назвали глупым заявление мэра Одессы

В Крыму назвали глупым заявление мэра Одессы - РИА Новости, 01.07.2025

В Крыму назвали глупым заявление мэра Одессы

Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал глупым последнее заявление мэра Одессы Геннадия Труханова. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:58:00+03:00

2025-07-01T06:58:00+03:00

2025-07-01T15:25:00+03:00

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал глупым последнее заявление мэра Одессы Геннадия Труханова."Слова мэра Одессы — это глупая позиция недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится", — отметил он.Как подчеркнул Константинов, Одесса по праву является русской землей, поскольку основана российской императрицей Екатериной II. "Сама Украина — это русская земля. И украинский народ — это часть русского народа. Это всегда нужно понимать в этом контексте", — добавил парламентарий. Одесса — портовый город на юге Украины, на берегу Черного моря. Основан в 1794 году.

https://ria.ru/20250630/odessa-2026278128.html

https://ria.ru/20250628/gd--2026013439.html

одесса

украина

черное море

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, украина, черное море, екатерина ii, владимир константинов, республика крым