https://ria.ru/20250701/obysk-2026508275.html
В квартире главы редакции Sputnik Азербайджан прошли обыски
В квартире главы редакции Sputnik Азербайджан прошли обыски - РИА Новости, 01.07.2025
В квартире главы редакции Sputnik Азербайджан прошли обыски
В квартире руководителя редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых проведен обыск, изъята техника, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:47:00+03:00
2025-07-01T13:47:00+03:00
2025-07-01T14:17:00+03:00
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
азербайджан
баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026356274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d46fc5f4c9bba315d54eddc8e059776.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В квартире руководителя редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых проведен обыск, изъята техника, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня"."По имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника", - следует из заявления медиагруппы.В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
https://ria.ru/20250701/gruppa-2026508675.html
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баку
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, азербайджан, баку
Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Азербайджан, Баку
В квартире главы редакции Sputnik Азербайджан прошли обыски
В квартире руководителя редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых идут обыски
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В квартире руководителя редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых проведен обыск, изъята техника, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
"По имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника", - следует из заявления медиагруппы.
В понедельник в МВД Азербайджана
заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку
. В агентстве Sputnik в Москве
сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ
".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.