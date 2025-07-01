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Участники СВО пройдут обучение по программе "Путь героя" в Ингушетии

Участники СВО пройдут обучение по программе "Путь героя" в Ингушетии - РИА Новости, 01.07.2025

Участники СВО пройдут обучение по программе "Путь героя" в Ингушетии

Больше 40 участников и ветеранов специальной военной операции пройдут обучение по кадровой программе "Путь героя" в Ингушетии, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T20:45:00+03:00

2025-07-01T20:45:00+03:00

2025-07-01T20:45:00+03:00

республика ингушетия

общество

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Больше 40 участников и ветеранов специальной военной операции пройдут обучение по кадровой программе "Путь героя" в Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона. В феврале 2025 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о создании в регионе кадровой программы "Путь героя", направленной на интеграцию ветеранов и участников СВО в общественную и профессиональную жизнь республики, развитие и реализацию их профессионального и управленческого потенциала. В отборочном этапе приняли участие более 170 участников и ветеранов СВО. Во вторник стартовала образовательная фаза программы, участниками которой стали более 40 человек. "Путь Героя" – это не просто кадровый проект. Это возможность для наших бойцов, проявивших мужество и героизм, стать лидерами в мирной жизни. Это шанс получить новые знания, использовать свой боевой опыт, учиться управлять, принимать решения и брать на себя ответственность. Мы гордимся нашими героями и хотим видеть их в составе управленческой команды, во власти, на предприятиях, в общественной работе – везде, где нужны сильные люди с твердым характером, волей, опытом и верой", - заявил Калиматов на церемонии открытия. Он выразил уверенность, что программа позволит ее участникам получить профессиональные навыки, адаптироваться к мирным вызовам и "перейти от фронтового подвига к гражданскому лидерству". Образовательное сопровождение программы осуществляется Северо-Кавказским институтом - филиалом РАНХиГС при поддержке президентской академии.

республика ингушетия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов