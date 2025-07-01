Участники СВО пройдут обучение по программе "Путь героя" в Ингушетии
Более 40 участников СВО пройдут обучение по программе "Путь героя" в Ингушетии
Ветераны СВО. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Больше 40 участников и ветеранов специальной военной операции пройдут обучение по кадровой программе "Путь героя" в Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона.
В феврале 2025 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о создании в регионе кадровой программы "Путь героя", направленной на интеграцию ветеранов и участников СВО в общественную и профессиональную жизнь республики, развитие и реализацию их профессионального и управленческого потенциала. В отборочном этапе приняли участие более 170 участников и ветеранов СВО. Во вторник стартовала образовательная фаза программы, участниками которой стали более 40 человек.
«
"Путь Героя" – это не просто кадровый проект. Это возможность для наших бойцов, проявивших мужество и героизм, стать лидерами в мирной жизни. Это шанс получить новые знания, использовать свой боевой опыт, учиться управлять, принимать решения и брать на себя ответственность. Мы гордимся нашими героями и хотим видеть их в составе управленческой команды, во власти, на предприятиях, в общественной работе – везде, где нужны сильные люди с твердым характером, волей, опытом и верой", - заявил Калиматов на церемонии открытия.
Он выразил уверенность, что программа позволит ее участникам получить профессиональные навыки, адаптироваться к мирным вызовам и "перейти от фронтового подвига к гражданскому лидерству".
Образовательное сопровождение программы осуществляется Северо-Кавказским институтом - филиалом РАНХиГС при поддержке президентской академии.