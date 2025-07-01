Рейтинг@Mail.ru
Более 30 женщин обучат предпринимательству в Алтайском крае - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
20:15 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/obuchenie-2026612672.html
Более 30 женщин обучат предпринимательству в Алтайском крае
Более 30 женщин обучат предпринимательству в Алтайском крае - РИА Новости, 01.07.2025
Более 30 женщин обучат предпринимательству в Алтайском крае
В Алтайском крае 40 женщин пройдут обучение в восьмом потоке федеральной образовательной программы "Мама-предприниматель", которая стартовала 30 июня, сообщает... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:15:00+03:00
2025-07-01T20:15:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/55/1558215506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b3651a531ee3076d82fb8a5208dd019.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Алтайском крае 40 женщин пройдут обучение в восьмом потоке федеральной образовательной программы "Мама-предприниматель", которая стартовала 30 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. Программа ориентирована на поддержку женского бизнеса, в этом потоке организаторы получили более 100 заявок из разных территорий края. "Мама-предприниматель" включает два этапа - региональный и федеральный. В первом туре участницы в очном формате проходят тренинговую программу сертифицированных тренеров центров "Мой бизнес". Интенсивный курс длится пять дней. На занятиях слушатели получают конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнают, как разрабатывать бизнес-план, продвигать свой продукт, привлекать клиентов. Они знакомятся с опытом других предпринимателей и получают индивидуальные консультации экспертов. В финале региональной программы участницы презентуют свои проекты, и автор самого перспективного из них получит грант на развитие в размере 150 тысяч рублей. Также победительница регионального этапа получит право участвовать в федеральном, где она будет бороться за победу с финалистками из других регионов страны. Грант за первое место составляет 1 миллион рублей. Поддержка предусмотрена национальным проектом "Эффективная и конкурентная экономика".
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/55/1558215506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8304ebf19964ead481d02b47c864e976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край
Более 30 женщин обучат предпринимательству в Алтайском крае

Свыше 30 женщин пройдут обучение на проекте "Мама-предприниматель" на Алтае

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Горно-Алтайск
Вид на город Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на город Горно-Алтайск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Алтайском крае 40 женщин пройдут обучение в восьмом потоке федеральной образовательной программы "Мама-предприниматель", которая стартовала 30 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа ориентирована на поддержку женского бизнеса, в этом потоке организаторы получили более 100 заявок из разных территорий края.
«
"Мама-предприниматель" включает два этапа - региональный и федеральный. В первом туре участницы в очном формате проходят тренинговую программу сертифицированных тренеров центров "Мой бизнес".
Интенсивный курс длится пять дней. На занятиях слушатели получают конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнают, как разрабатывать бизнес-план, продвигать свой продукт, привлекать клиентов. Они знакомятся с опытом других предпринимателей и получают индивидуальные консультации экспертов. В финале региональной программы участницы презентуют свои проекты, и автор самого перспективного из них получит грант на развитие в размере 150 тысяч рублей.
Также победительница регионального этапа получит право участвовать в федеральном, где она будет бороться за победу с финалистками из других регионов страны. Грант за первое место составляет 1 миллион рублей.
Поддержка предусмотрена национальным проектом "Эффективная и конкурентная экономика".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала