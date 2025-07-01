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Более 30 женщин обучат предпринимательству в Алтайском крае

Более 30 женщин обучат предпринимательству в Алтайском крае - РИА Новости, 01.07.2025

Более 30 женщин обучат предпринимательству в Алтайском крае

В Алтайском крае 40 женщин пройдут обучение в восьмом потоке федеральной образовательной программы "Мама-предприниматель", которая стартовала 30 июня, сообщает... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T20:15:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Алтайском крае 40 женщин пройдут обучение в восьмом потоке федеральной образовательной программы "Мама-предприниматель", которая стартовала 30 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. Программа ориентирована на поддержку женского бизнеса, в этом потоке организаторы получили более 100 заявок из разных территорий края. "Мама-предприниматель" включает два этапа - региональный и федеральный. В первом туре участницы в очном формате проходят тренинговую программу сертифицированных тренеров центров "Мой бизнес". Интенсивный курс длится пять дней. На занятиях слушатели получают конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнают, как разрабатывать бизнес-план, продвигать свой продукт, привлекать клиентов. Они знакомятся с опытом других предпринимателей и получают индивидуальные консультации экспертов. В финале региональной программы участницы презентуют свои проекты, и автор самого перспективного из них получит грант на развитие в размере 150 тысяч рублей. Также победительница регионального этапа получит право участвовать в федеральном, где она будет бороться за победу с финалистками из других регионов страны. Грант за первое место составляет 1 миллион рублей. Поддержка предусмотрена национальным проектом "Эффективная и конкурентная экономика".

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край