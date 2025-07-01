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Более 30 женщин обучат предпринимательству в Алтайском крае
Более 30 женщин обучат предпринимательству в Алтайском крае - РИА Новости, 01.07.2025
Более 30 женщин обучат предпринимательству в Алтайском крае
В Алтайском крае 40 женщин пройдут обучение в восьмом потоке федеральной образовательной программы "Мама-предприниматель", которая стартовала 30 июня, сообщает... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:15:00+03:00
2025-07-01T20:15:00+03:00
2025-07-01T20:15:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Алтайском крае 40 женщин пройдут обучение в восьмом потоке федеральной образовательной программы "Мама-предприниматель", которая стартовала 30 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. Программа ориентирована на поддержку женского бизнеса, в этом потоке организаторы получили более 100 заявок из разных территорий края. "Мама-предприниматель" включает два этапа - региональный и федеральный. В первом туре участницы в очном формате проходят тренинговую программу сертифицированных тренеров центров "Мой бизнес". Интенсивный курс длится пять дней. На занятиях слушатели получают конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнают, как разрабатывать бизнес-план, продвигать свой продукт, привлекать клиентов. Они знакомятся с опытом других предпринимателей и получают индивидуальные консультации экспертов. В финале региональной программы участницы презентуют свои проекты, и автор самого перспективного из них получит грант на развитие в размере 150 тысяч рублей. Также победительница регионального этапа получит право участвовать в федеральном, где она будет бороться за победу с финалистками из других регионов страны. Грант за первое место составляет 1 миллион рублей. Поддержка предусмотрена национальным проектом "Эффективная и конкурентная экономика".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край
Более 30 женщин обучат предпринимательству в Алтайском крае
Свыше 30 женщин пройдут обучение на проекте "Мама-предприниматель" на Алтае
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Алтайском крае 40 женщин пройдут обучение в восьмом потоке федеральной образовательной программы "Мама-предприниматель", которая стартовала 30 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа ориентирована на поддержку женского бизнеса, в этом потоке организаторы получили более 100 заявок из разных территорий края.
«
"Мама-предприниматель" включает два этапа - региональный и федеральный. В первом туре участницы в очном формате проходят тренинговую программу сертифицированных тренеров центров "Мой бизнес".
Интенсивный курс длится пять дней. На занятиях слушатели получают конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнают, как разрабатывать бизнес-план, продвигать свой продукт, привлекать клиентов. Они знакомятся с опытом других предпринимателей и получают индивидуальные консультации экспертов. В финале региональной программы участницы презентуют свои проекты, и автор самого перспективного из них получит грант на развитие в размере 150 тысяч рублей.
Также победительница регионального этапа получит право участвовать в федеральном, где она будет бороться за победу с финалистками из других регионов страны. Грант за первое место составляет 1 миллион рублей.
Поддержка предусмотрена национальным проектом "Эффективная и конкурентная экономика".