https://ria.ru/20250701/obuchenie-2026418390.html

Минпросвещения разработает новые подходы к обучению детей с ОВЗ

Минпросвещения разработает новые подходы к обучению детей с ОВЗ - РИА Новости, 01.07.2025

Минпросвещения разработает новые подходы к обучению детей с ОВЗ

Министерство просвещения России разработает единые подходы к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T02:34:00+03:00

2025-07-01T02:34:00+03:00

2025-07-01T02:34:00+03:00

общество

россия

образование

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министерство просвещения России разработает единые подходы к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская. "Важное направление – выработка единых подходов (обучения детей с ОВЗ - ред.) для всех регионов страны. Речь идет и о создании специальных условий в обычных школах, и о механизмах их финансирования. Для этого разработаны методические материалы по расчетам нормативов финансирования с учетом вариантов адаптированных образовательных программ", - сказала Фальковская. Глава департамента добавила, что сейчас ведется планомерная работа по совершенствованию подходов к обучению детей с ОВЗ с учетом рекомендаций экспертного сообщества, запросов родителей и интересов детей. Кроме того, Минпросвещения РФ проводит специальные исследования, чтобы понять, как сделать образование для детей с ОВЗ и инвалидностью более качественным и доступным, а также активно занимаемся подготовкой кадров – от учителей до руководителей образовательных организаций. По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза, 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях.

https://ria.ru/20240613/slukh-1952607579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)