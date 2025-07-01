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Минпросвещения разработает новые подходы к обучению детей с ОВЗ - РИА Новости, 01.07.2025
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https://ria.ru/20250701/obuchenie-2026418390.html
Минпросвещения разработает новые подходы к обучению детей с ОВЗ
Минпросвещения разработает новые подходы к обучению детей с ОВЗ - РИА Новости, 01.07.2025
Минпросвещения разработает новые подходы к обучению детей с ОВЗ
Министерство просвещения России разработает единые подходы к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T02:34:00+03:00
2025-07-01T02:34:00+03:00
общество
россия
образование
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министерство просвещения России разработает единые подходы к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская. "Важное направление – выработка единых подходов (обучения детей с ОВЗ - ред.) для всех регионов страны. Речь идет и о создании специальных условий в обычных школах, и о механизмах их финансирования. Для этого разработаны методические материалы по расчетам нормативов финансирования с учетом вариантов адаптированных образовательных программ", - сказала Фальковская. Глава департамента добавила, что сейчас ведется планомерная работа по совершенствованию подходов к обучению детей с ОВЗ с учетом рекомендаций экспертного сообщества, запросов родителей и интересов детей. Кроме того, Минпросвещения РФ проводит специальные исследования, чтобы понять, как сделать образование для детей с ОВЗ и инвалидностью более качественным и доступным, а также активно занимаемся подготовкой кадров – от учителей до руководителей образовательных организаций. По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза, 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях.
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общество, россия, образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Образование, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения разработает новые подходы к обучению детей с ОВЗ

Минпросвещения разработает новые единые подходы к обучению детей с ОВЗ

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министерство просвещения России разработает единые подходы к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская.
"Важное направление – выработка единых подходов (обучения детей с ОВЗ - ред.) для всех регионов страны. Речь идет и о создании специальных условий в обычных школах, и о механизмах их финансирования. Для этого разработаны методические материалы по расчетам нормативов финансирования с учетом вариантов адаптированных образовательных программ", - сказала Фальковская.
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Глава департамента добавила, что сейчас ведется планомерная работа по совершенствованию подходов к обучению детей с ОВЗ с учетом рекомендаций экспертного сообщества, запросов родителей и интересов детей.
Кроме того, Минпросвещения РФ проводит специальные исследования, чтобы понять, как сделать образование для детей с ОВЗ и инвалидностью более качественным и доступным, а также активно занимаемся подготовкой кадров – от учителей до руководителей образовательных организаций.
По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза, 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях.
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