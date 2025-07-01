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При обстреле Херсонской области пострадали четыре человека

При обстреле Херсонской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 01.07.2025

При обстреле Херсонской области пострадали четыре человека

Три мирных жителя в Алешках и один в Великой Лепетихе ранены в результате ударов со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 36 ударов из ствольной... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:38:00+03:00

2025-07-01T10:38:00+03:00

2025-07-01T10:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 1 июл - РИА Новости. Три мирных жителя в Алешках и один в Великой Лепетихе ранены в результате ударов со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Алешках три мирных жителя, в Великой Лепетихе один мирный житель получили ранения в результате обстрела ВСУ. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 удар из ствольной артиллерии. Еще 15 ударов со стороны боевиков киевского режима были нанесены ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области: Алешки, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Днепряны, Корсунка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия