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При обстреле Херсонской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:38 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/obstrel-2026462578.html
При обстреле Херсонской области пострадали четыре человека
При обстреле Херсонской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 01.07.2025
При обстреле Херсонской области пострадали четыре человека
Три мирных жителя в Алешках и один в Великой Лепетихе ранены в результате ударов со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 36 ударов из ствольной... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:38:00+03:00
2025-07-01T10:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 1 июл - РИА Новости. Три мирных жителя в Алешках и один в Великой Лепетихе ранены в результате ударов со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Алешках три мирных жителя, в Великой Лепетихе один мирный житель получили ранения в результате обстрела ВСУ. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 удар из ствольной артиллерии. Еще 15 ударов со стороны боевиков киевского режима были нанесены ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области: Алешки, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Днепряны, Корсунка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Херсонской области пострадали четыре человека

При обстреле Херсонской области со стороны ВСУ пострадали четыре человека

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 июл - РИА Новости. Три мирных жителя в Алешках и один в Великой Лепетихе ранены в результате ударов со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В Алешках три мирных жителя, в Великой Лепетихе один мирный житель получили ранения в результате обстрела ВСУ. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 удар из ствольной артиллерии. Еще 15 ударов со стороны боевиков киевского режима были нанесены ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области: Алешки, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Днепряны, Корсунка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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