В ОБСЕ предложили обсуждать угрозы безопасности в "малых группах"
Жданова: в ОБСЕ предложили обсуждать угрозы безопасности в "малых группах"
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ. Архивное фото
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Норвежское председательство в ОБСЕ предлагает обсуждать угрозы безопасности в "малых группах", а не всем составом, Россию это не устраивает, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Мы внимательно изучили программу нынешнего норвежского председательства "структурированного диалога", которое предлагает в течение двух лет обсуждать восприятие угроз безопасности в условиях кризиса доверия, но, правда, не всем вместе, а исключительно в формате "малых групп". По содержанию, может, и можно было бы над этим подумать, но сам формат работы нас категорически не устраивает", - отметила Жданова.
По словам дипломата, взаимодействие делегаций в рамках структурированного диалога должно носить прозрачный и объединительный характер. "Дробление же на "группы", в каждой из которых государства обсуждают между собой что-то свое (а может, меры против России), – это уже какая-то сегрегация. ОБСЕ – про 57 государств, иное не может проходить ни под "зонтиком" структурированного диалога, ни под вывеской организации в целом", - пояснила глава делегации.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.