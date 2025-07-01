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В ОБСЕ предложили обсуждать угрозы безопасности в "малых группах" - РИА Новости, 01.07.2025
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10:13 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/obse-2026455687.html
В ОБСЕ предложили обсуждать угрозы безопасности в "малых группах"
В ОБСЕ предложили обсуждать угрозы безопасности в "малых группах" - РИА Новости, 01.07.2025
В ОБСЕ предложили обсуждать угрозы безопасности в "малых группах"
Норвежское председательство в ОБСЕ предлагает обсуждать угрозы безопасности в "малых группах", а не всем составом, Россию это не устраивает, заявила в интервью... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:13:00+03:00
2025-07-01T10:13:00+03:00
в мире
россия
юлия жданова
обсе
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Норвежское председательство в ОБСЕ предлагает обсуждать угрозы безопасности в "малых группах", а не всем составом, Россию это не устраивает, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Мы внимательно изучили программу нынешнего норвежского председательства "структурированного диалога", которое предлагает в течение двух лет обсуждать восприятие угроз безопасности в условиях кризиса доверия, но, правда, не всем вместе, а исключительно в формате "малых групп". По содержанию, может, и можно было бы над этим подумать, но сам формат работы нас категорически не устраивает", - отметила Жданова. По словам дипломата, взаимодействие делегаций в рамках структурированного диалога должно носить прозрачный и объединительный характер. "Дробление же на "группы", в каждой из которых государства обсуждают между собой что-то свое (а может, меры против России), – это уже какая-то сегрегация. ОБСЕ – про 57 государств, иное не может проходить ни под "зонтиком" структурированного диалога, ни под вывеской организации в целом", - пояснила глава делегации. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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в мире, россия, юлия жданова, обсе
В мире, Россия, Юлия Жданова, ОБСЕ
В ОБСЕ предложили обсуждать угрозы безопасности в "малых группах"

Жданова: в ОБСЕ предложили обсуждать угрозы безопасности в "малых группах"

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ
Флаги с логотипом ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ. Архивное фото
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Норвежское председательство в ОБСЕ предлагает обсуждать угрозы безопасности в "малых группах", а не всем составом, Россию это не устраивает, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Мы внимательно изучили программу нынешнего норвежского председательства "структурированного диалога", которое предлагает в течение двух лет обсуждать восприятие угроз безопасности в условиях кризиса доверия, но, правда, не всем вместе, а исключительно в формате "малых групп". По содержанию, может, и можно было бы над этим подумать, но сам формат работы нас категорически не устраивает", - отметила Жданова.
По словам дипломата, взаимодействие делегаций в рамках структурированного диалога должно носить прозрачный и объединительный характер. "Дробление же на "группы", в каждой из которых государства обсуждают между собой что-то свое (а может, меры против России), – это уже какая-то сегрегация. ОБСЕ – про 57 государств, иное не может проходить ни под "зонтиком" структурированного диалога, ни под вывеской организации в целом", - пояснила глава делегации.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Россия призвала ОБСЕ поддерживать диалог по противодействию экстремизму
27 июня, 00:54
 
В миреРоссияЮлия ЖдановаОБСЕ
 
 
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