https://ria.ru/20250701/obse-2026455687.html

В ОБСЕ предложили обсуждать угрозы безопасности в "малых группах"

В ОБСЕ предложили обсуждать угрозы безопасности в "малых группах" - РИА Новости, 01.07.2025

В ОБСЕ предложили обсуждать угрозы безопасности в "малых группах"

Норвежское председательство в ОБСЕ предлагает обсуждать угрозы безопасности в "малых группах", а не всем составом, Россию это не устраивает, заявила в интервью... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:13:00+03:00

2025-07-01T10:13:00+03:00

2025-07-01T10:13:00+03:00

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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Норвежское председательство в ОБСЕ предлагает обсуждать угрозы безопасности в "малых группах", а не всем составом, Россию это не устраивает, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Мы внимательно изучили программу нынешнего норвежского председательства "структурированного диалога", которое предлагает в течение двух лет обсуждать восприятие угроз безопасности в условиях кризиса доверия, но, правда, не всем вместе, а исключительно в формате "малых групп". По содержанию, может, и можно было бы над этим подумать, но сам формат работы нас категорически не устраивает", - отметила Жданова. По словам дипломата, взаимодействие делегаций в рамках структурированного диалога должно носить прозрачный и объединительный характер. "Дробление же на "группы", в каждой из которых государства обсуждают между собой что-то свое (а может, меры против России), – это уже какая-то сегрегация. ОБСЕ – про 57 государств, иное не может проходить ни под "зонтиком" структурированного диалога, ни под вывеской организации в целом", - пояснила глава делегации. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250627/rossija-2025691467.html

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