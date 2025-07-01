https://ria.ru/20250701/obezyana-2026531365.html

Врач рассказал о самочувствии обезьяны Даны, которой дали покурить вейп

Врач рассказал о самочувствии обезьяны Даны, которой дали покурить вейп - РИА Новости, 01.07.2025

Врач рассказал о самочувствии обезьяны Даны, которой дали покурить вейп

Самочувствие обезьяны Даны из крымского сафари-парка "Тайган", которой одна из посетительниц дала покурить вейп, улучшилось, сообщил ветеринарный врач парка... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:07:00+03:00

2025-07-01T15:07:00+03:00

2025-07-01T15:10:00+03:00

общество

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Самочувствие обезьяны Даны из крымского сафари-парка "Тайган", которой одна из посетительниц дала покурить вейп, улучшилось, сообщил ветеринарный врач парка Василий Писковой. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка дает орангутану несколько раз затянуться вейпом. Представитель "Тайгана" Татьяна Алексагина подтвердила РИА Новости, что инцидент действительно был, и назвала его вопиющим и ужасным, так как девушка подвергла риску здоровье обезьяны, тем самым продемонстрировав жестокое обращение ради хайпа в соцсетях. В свою очередь Писковой сообщил об ухудшении самочувствия Даны, по его словам, обезьяна во время курения могла проглотить крышечку от вейпа, что может вызвать закупорку кишечника и отправление. "Сегодня у Даны хотя бы есть аппетит, по чуть-чуть кушает пюрешку. Также она с медом получает сорбенты, перистальтика кишечника у нее работает, что говорит о том, что у нее нет закупорки кишечника... Даночка идет на поправку и чувствует себя намного лучше, чем вчера", - сказал Писковой журналистам. При этом, по его словам, обезьяна остается немного вялой.

https://ria.ru/20250625/stahanov-2025414150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, происшествия