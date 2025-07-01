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В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный салон на четыре миллиона рублей

В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный салон на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 01.07.2025

В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный салон на четыре миллиона рублей

Ранее судимый мужчина в Новосибирске на глазах у сотрудниц ювелирного салона ограбил магазин, разбив витрину и забрав украшений на 4 миллиона рублей, он... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:00:00+03:00

2025-07-01T12:00:00+03:00

2025-07-01T12:01:00+03:00

происшествия

новосибирск

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ирина волк

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НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Ранее судимый мужчина в Новосибирске на глазах у сотрудниц ювелирного салона ограбил магазин, разбив витрину и забрав украшений на 4 миллиона рублей, он арестован, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Уже имевший криминальный опыт житель Новосибирска действовал хладнокровно. Зная о том, что ювелирный салон в утренние часы находится без охраны, он на глазах у его работников разбил витрину с помощью молотка и стамески, после чего начал складывать украшения в рюкзак. В общей сложности из салона было похищено 79 золотых цепочек и 16 браслетов, сумма ущерба составила порядка 4 миллиона рублей", - сообщила Волк. Она отметила, что одна из сотрудниц торгового зала выбежала на улицу и сообщила о произошедшем сотрудникам полиции, которые несли службу на станции метро. Вскоре женщина в потоке людей увидела злоумышленника и указала на него полицейским. Подозреваемого задержали. Похищенные ценности изъяты и после проведения следственных действий будут возвращены в магазин. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере). Фигурант заключен под стражу, в ходе расследования будет проверена его возможная причастность к другим аналогичным преступлениям.

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происшествия, новосибирск, россия, ирина волк