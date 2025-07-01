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В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный салон на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 01.07.2025
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12:00 01.07.2025 (обновлено: 12:01 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/novosibirsk-2026475398.html
В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный салон на четыре миллиона рублей
В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный салон на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 01.07.2025
В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный салон на четыре миллиона рублей
Ранее судимый мужчина в Новосибирске на глазах у сотрудниц ювелирного салона ограбил магазин, разбив витрину и забрав украшений на 4 миллиона рублей, он... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:00:00+03:00
2025-07-01T12:01:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
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НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Ранее судимый мужчина в Новосибирске на глазах у сотрудниц ювелирного салона ограбил магазин, разбив витрину и забрав украшений на 4 миллиона рублей, он арестован, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Уже имевший криминальный опыт житель Новосибирска действовал хладнокровно. Зная о том, что ювелирный салон в утренние часы находится без охраны, он на глазах у его работников разбил витрину с помощью молотка и стамески, после чего начал складывать украшения в рюкзак. В общей сложности из салона было похищено 79 золотых цепочек и 16 браслетов, сумма ущерба составила порядка 4 миллиона рублей", - сообщила Волк. Она отметила, что одна из сотрудниц торгового зала выбежала на улицу и сообщила о произошедшем сотрудникам полиции, которые несли службу на станции метро. Вскоре женщина в потоке людей увидела злоумышленника и указала на него полицейским. Подозреваемого задержали. Похищенные ценности изъяты и после проведения следственных действий будут возвращены в магазин. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере). Фигурант заключен под стражу, в ходе расследования будет проверена его возможная причастность к другим аналогичным преступлениям.
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происшествия, новосибирск, россия, ирина волк
Происшествия, Новосибирск, Россия, Ирина Волк
В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный салон на четыре миллиона рублей

В Новосибирске мужчина на глазах у сотрудниц ювелирного салона ограбил магазин

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Ранее судимый мужчина в Новосибирске на глазах у сотрудниц ювелирного салона ограбил магазин, разбив витрину и забрав украшений на 4 миллиона рублей, он арестован, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Уже имевший криминальный опыт житель Новосибирска действовал хладнокровно. Зная о том, что ювелирный салон в утренние часы находится без охраны, он на глазах у его работников разбил витрину с помощью молотка и стамески, после чего начал складывать украшения в рюкзак. В общей сложности из салона было похищено 79 золотых цепочек и 16 браслетов, сумма ущерба составила порядка 4 миллиона рублей", - сообщила Волк.
Она отметила, что одна из сотрудниц торгового зала выбежала на улицу и сообщила о произошедшем сотрудникам полиции, которые несли службу на станции метро. Вскоре женщина в потоке людей увидела злоумышленника и указала на него полицейским. Подозреваемого задержали. Похищенные ценности изъяты и после проведения следственных действий будут возвращены в магазин.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере). Фигурант заключен под стражу, в ходе расследования будет проверена его возможная причастность к другим аналогичным преступлениям.
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