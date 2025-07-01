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В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025
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07:20 01.07.2025 (обновлено: 07:29 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/nizhnekamsk-2026432857.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска в Татарстане, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:20:00+03:00
2025-07-01T07:29:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
международная организация гражданской авиации
казань
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска в Татарстане, сообщила Росавиация.Ранее об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сообщила Росавиация. Также об опасности атаки беспилотников в республике Татарстан и введении режима "Ковер" для аэропорта Нижнекамска сообщило приложение МЧС России."Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250701/aeroport-2026429953.html
нижнекамск
казань
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), международная организация гражданской авиации, казань, россия
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Международная организация гражданской авиации, Казань, Россия
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска в Татарстане, сообщила Росавиация.
Ранее об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сообщила Росавиация. Также об опасности атаки беспилотников в республике Татарстан и введении режима "Ковер" для аэропорта Нижнекамска сообщило приложение МЧС России.
"Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)", - говорится в сообщении.
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
06:29
 
НижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Международная организация гражданской авиацииКазаньРоссия
 
 
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