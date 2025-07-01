https://ria.ru/20250701/nizhnekamsk-2026432857.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска в Татарстане, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:20:00+03:00
2025-07-01T07:20:00+03:00
2025-07-01T07:29:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
международная организация гражданской авиации
казань
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска в Татарстане, сообщила Росавиация.Ранее об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сообщила Росавиация. Также об опасности атаки беспилотников в республике Татарстан и введении режима "Ковер" для аэропорта Нижнекамска сообщило приложение МЧС России."Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250701/aeroport-2026429953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), международная организация гражданской авиации, казань, россия
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Международная организация гражданской авиации, Казань, Россия
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов