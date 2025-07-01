https://ria.ru/20250701/netanyakhu-2026491606.html

Нетаньяху планирует на следующей неделе встретиться с Трампом

Нетаньяху планирует на следующей неделе встретиться с Трампом - РИА Новости, 01.07.2025

Нетаньяху планирует на следующей неделе встретиться с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания правительства заявил, что планирует на следующей неделе отправиться в США для встречи с... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:58:00+03:00

2025-07-01T12:58:00+03:00

2025-07-01T14:04:00+03:00

сша

в мире

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дональд трамп

биньямин нетаньяху

марко рубио

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания правительства заявил, что планирует на следующей неделе отправиться в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом и рядом высокопоставленных чиновников."На следующей неделе я планирую отправится в США, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом (Джей Ди - ред.) Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом, спецпосланником (Трампа - ред.) по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и министром торговли", - заявил Нетаньяху, чьи слова приводит канцелярия израильского премьера.Политик подчеркнул, что визит пройдет на фоне успешной военной операции по уничтожению объектов ядерной программы Ирана и отметил, что перед отъездом в США необходимо решить ряд вопросов, касаемо торговых соглашений. Кроме того, Нетаньяху добавил, что планирует встретиться с главами конгресса и сената и примет участие в нескольких встречах по вопросам безопасности.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250628/izrail-2025914700.html

https://ria.ru/20250624/tramp-2025222426.html

сша

израиль

ближний восток

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сша, в мире, израиль, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, марко рубио