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Нетаньяху планирует на следующей неделе встретиться с Трампом - РИА Новости, 01.07.2025
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12:58 01.07.2025 (обновлено: 14:04 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/netanyakhu-2026491606.html
Нетаньяху планирует на следующей неделе встретиться с Трампом
Нетаньяху планирует на следующей неделе встретиться с Трампом - РИА Новости, 01.07.2025
Нетаньяху планирует на следующей неделе встретиться с Трампом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания правительства заявил, что планирует на следующей неделе отправиться в США для встречи с... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:58:00+03:00
2025-07-01T14:04:00+03:00
сша
в мире
израиль
ближний восток
дональд трамп
биньямин нетаньяху
марко рубио
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания правительства заявил, что планирует на следующей неделе отправиться в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом и рядом высокопоставленных чиновников."На следующей неделе я планирую отправится в США, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом (Джей Ди - ред.) Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом, спецпосланником (Трампа - ред.) по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и министром торговли", - заявил Нетаньяху, чьи слова приводит канцелярия израильского премьера.Политик подчеркнул, что визит пройдет на фоне успешной военной операции по уничтожению объектов ядерной программы Ирана и отметил, что перед отъездом в США необходимо решить ряд вопросов, касаемо торговых соглашений. Кроме того, Нетаньяху добавил, что планирует встретиться с главами конгресса и сената и примет участие в нескольких встречах по вопросам безопасности.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250628/izrail-2025914700.html
https://ria.ru/20250624/tramp-2025222426.html
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сша, в мире, израиль, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, марко рубио
США, В мире, Израиль, Ближний Восток, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Марко Рубио
Нетаньяху планирует на следующей неделе встретиться с Трампом

Нетаньяху планирует на следующей неделе отправиться в США для встреч с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания правительства заявил, что планирует на следующей неделе отправиться в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом и рядом высокопоставленных чиновников.
"На следующей неделе я планирую отправится в США, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом (Джей Ди - ред.) Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом, спецпосланником (Трампа - ред.) по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и министром торговли", - заявил Нетаньяху, чьи слова приводит канцелярия израильского премьера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Спасти Нетаньяху: конфликт эпохи постмодерна
28 июня, 08:00
Политик подчеркнул, что визит пройдет на фоне успешной военной операции по уничтожению объектов ядерной программы Ирана и отметил, что перед отъездом в США необходимо решить ряд вопросов, касаемо торговых соглашений. Кроме того, Нетаньяху добавил, что планирует встретиться с главами конгресса и сената и примет участие в нескольких встречах по вопросам безопасности.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп заявил Нетаньяху, что США больше не будут помогать Израилю, пишет WP
24 июня, 23:28
 
СШАВ миреИзраильБлижний ВостокДональд ТрампБиньямин НетаньяхуМарко Рубио
 
 
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