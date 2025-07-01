https://ria.ru/20250701/navrotskij-2026469686.html
Избранный президент Польши высказался о вступлении Украины в НАТО
Избранный президент Польши высказался о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 01.07.2025
Избранный президент Польши высказался о вступлении Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО в данный момент не стоит даже обсуждать, заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:26:00+03:00
2025-07-01T11:26:00+03:00
2025-07-01T11:26:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
кароль навроцкий
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg
ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО в данный момент не стоит даже обсуждать, заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat. "Сегодня нет возможности вступления Украины в НАТО. Она находится в состоянии войны. Это бы стало причиной участия в войне всех стран НАТО. Так что нечего обсуждать в этом плане", - сказал Навроцкий. При этом он также является противником безусловного вступления Украины в Европейский союз. "Я, конечно, являюсь противником безусловного вступления Украины в ЕС. Много стран, в том числе Польша, ожидали годами … чтобы стать частью Евросоюза", - сказал Навроцкий. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250617/polsha-2023344850.html
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html
украина
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_10aa7b95d3cb2bbb9965f0dad2e4ede3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, россия, кароль навроцкий, нато, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Россия, Кароль Навроцкий, НАТО, Евросоюз
Избранный президент Польши высказался о вступлении Украины в НАТО
Навроцкий: вступление Украины в НАТО сейчас не стоит обсуждать