https://ria.ru/20250701/navrotskij-2026469686.html

Избранный президент Польши высказался о вступлении Украины в НАТО

Избранный президент Польши высказался о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 01.07.2025

Избранный президент Польши высказался о вступлении Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО в данный момент не стоит даже обсуждать, заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:26:00+03:00

2025-07-01T11:26:00+03:00

2025-07-01T11:26:00+03:00

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ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО в данный момент не стоит даже обсуждать, заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat. "Сегодня нет возможности вступления Украины в НАТО. Она находится в состоянии войны. Это бы стало причиной участия в войне всех стран НАТО. Так что нечего обсуждать в этом плане", - сказал Навроцкий. При этом он также является противником безусловного вступления Украины в Европейский союз. "Я, конечно, являюсь противником безусловного вступления Украины в ЕС. Много стран, в том числе Польша, ожидали годами … чтобы стать частью Евросоюза", - сказал Навроцкий. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250617/polsha-2023344850.html

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html

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в мире, украина, польша, россия, кароль навроцкий, нато, евросоюз