Рейтинг@Mail.ru
Избранный президент Польши высказался о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/navrotskij-2026469686.html
Избранный президент Польши высказался о вступлении Украины в НАТО
Избранный президент Польши высказался о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 01.07.2025
Избранный президент Польши высказался о вступлении Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО в данный момент не стоит даже обсуждать, заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:26:00+03:00
2025-07-01T11:26:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
кароль навроцкий
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg
ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО в данный момент не стоит даже обсуждать, заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat. "Сегодня нет возможности вступления Украины в НАТО. Она находится в состоянии войны. Это бы стало причиной участия в войне всех стран НАТО. Так что нечего обсуждать в этом плане", - сказал Навроцкий. При этом он также является противником безусловного вступления Украины в Европейский союз. "Я, конечно, являюсь противником безусловного вступления Украины в ЕС. Много стран, в том числе Польша, ожидали годами … чтобы стать частью Евросоюза", - сказал Навроцкий. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250617/polsha-2023344850.html
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_10aa7b95d3cb2bbb9965f0dad2e4ede3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, кароль навроцкий, нато, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Россия, Кароль Навроцкий, НАТО, Евросоюз
Избранный президент Польши высказался о вступлении Украины в НАТО

Навроцкий: вступление Украины в НАТО сейчас не стоит обсуждать

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО в данный момент не стоит даже обсуждать, заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat.
"Сегодня нет возможности вступления Украины в НАТО. Она находится в состоянии войны. Это бы стало причиной участия в войне всех стран НАТО. Так что нечего обсуждать в этом плане", - сказал Навроцкий.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Как совмещает?" В Польше задались неудобным вопросом о России и Украине
17 июня, 15:20
При этом он также является противником безусловного вступления Украины в Европейский союз.
«
"Я, конечно, являюсь противником безусловного вступления Украины в ЕС. Много стран, в том числе Польша, ожидали годами … чтобы стать частью Евросоюза", - сказал Навроцкий.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Европа и Зеленский спасли НАТО — но это не точно
26 июня, 18:03
 
В миреУкраинаПольшаРоссияКароль НавроцкийНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала