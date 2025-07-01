https://ria.ru/20250701/nauka-2025055269.html

Петербургские ученые научили микроводоросли делать топливо

Петербургские ученые научили микроводоросли делать топливо - РИА Новости, 01.07.2025

Петербургские ученые научили микроводоросли делать топливо

Технологию на основе микроводорослей, которая одновременно утилизирует углекислый газ из промышленных выбросов и производит перспективное топливо — биоводород,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:00:00+03:00

2025-07-01T09:00:00+03:00

2025-07-01T10:22:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Технологию на основе микроводорослей, которая одновременно утилизирует углекислый газ из промышленных выбросов и производит перспективное топливо — биоводород, разработали ученые СПбПУ. Результаты опубликованы в International Journal of Hydrogen Energy.Разработка подразумевает, что промышленные выбросы пропускаются через специальный биопруд, в котором микроводоросли поглощают углекислый газ. В результате образуется биомасса, использующаяся для получения биоводорода методом темной ферментации, рассказали в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ)."Будущее устойчивой энергетики — не в борьбе с природой, а в сотрудничестве с ней. Микроводоросли — это крошечные союзники, способные преобразовать промышленные отходы в чистую энергию. В этой работе мы показали, что на стыке биотехнологий и экологии рождаются решения, которые действительно могут изменить мир", — рассказала профессор Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства СПбПУ Наталья Политаева.Получаемый благодаря предложенной технологии биоводород можно использовать в качестве топлива для различных энергетических целей, например, для выработки электроэнергии и тепла на производстве, а также в водородных топливных элементах или в качестве биотоплива для автомобилей.Как считают исследователи СПбПУ, система может представлять большой интерес для угольных электростанций — крупнейших источников углекислого газа."Угольная станция мощностью 500 мегаватт выбрасывает 11 400 тонн углекислого газа в день. Интеграция нашей схемы позволяет не просто снизить штрафы за эмиссии, но и превратить отходы в ценное топливо", — рассказала инженер учебной лаборатории инженерной экологии и мониторинга СПбПУ Ксения Вельможина.По ее словам, такая система может повысить энергоэффективность предприятий на 20–30 процентов. Метод может быть применим в любой стране с большим количеством промышленных выбросов.Преимущество разработанной схемы заключается в том, что она совмещает сразу три функции: улавливание углекислого газа, переработку биомассы и генерацию водорода. Это делает ее уникальной по степени замкнутости и устойчивости, утверждают исследователи.На данном этапе перед учеными стоит задача пилотного внедрения разработки на промышленном объекте и адаптация технологии к различным климатическим условиям. Они также планируют расширить схему, добавив очистку сточных вод и извлечение биопродуктов с высокой добавленной стоимостью.

https://ria.ru/20250110/mazut-1993161345.html

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наука, университетская наука, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, санкт-петербург, россия, российские инновации, экология, экологическое благополучие, энергетика