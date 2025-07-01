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ООН обвинила Израиль в нарушении международного права

ООН обвинила Израиль в нарушении международного права - РИА Новости, 01.07.2025

ООН обвинила Израиль в нарушении международного права

Убийство Израилем членов семей иранских ученых является серьезным нарушением международного права, поскольку гражданские лица должны быть защищены, заявил РИА... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:26:00+03:00

2025-07-01T12:26:00+03:00

2025-07-01T12:51:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 1 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Убийство Израилем членов семей иранских ученых является серьезным нарушением международного права, поскольку гражданские лица должны быть защищены, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан."Гражданскими лицами считаются лица, не являющиеся военнослужащими вооруженных сил, и совершение нападений на них является серьезным нарушением международного гуманитарного права... Мы понимаем, что в ходе этих нападений также были убиты несколько членов семей ученых. Члены семей ученых имеют право на такую же защиту, как и любое другое гражданское лицо", - сказал он.Англоязычная провластная газета Tehran Times ранее сообщила о гибели Мостафы Садати-Армаки, ученого-атомщика из города Кашан, вместе со своей женой - Фахиме Могими, двумя дочерьми и сыном: пятнадцатилетней Рехьяне, восьмитлетней Фатеме, а также Али, которому было пять лет.Об их гибели сообщили и другие иранские СМИ, в том числе агентства Mehr, Tasnim, Nour News, опубликовав соответствующую информацию 22 июня, называв Армаки ученым, но не уточнив его специализацию.Агентство Mehr 21 июня сообщило о гибели другого ученого-ядерщика: Исара Табатабаи-Камше. По его данным, он погиб вместе со своей женой в результате удара Израиля.Кроме того, 24 июня утром в результате атаки Израиля погиб другой иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики, который находится в санкционных списках США, где назван главой компании "Шахид Карими Групп", связанной с Организацией оборонных инноваций и исследований и работающей над проектами, которые, как утверждают власти США, относятся к тестированию и разработке ядерных взрывных устройств.Агентство Nour News сообщает, что несколькими днями ранее погиб его 17-летний сын при ударе Израиля по квартире ученого в Тегеране.В первый день начала ирано-израильского конфликта в Иране заявили о гибели нескольких ученых-ядерщиков. Иранский университет Шахида Бехешти, в котором есть исследовательское направление в области ядерной физики, назвал 3 июня имена пяти преподавателей университета, это - Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси.Израиль же 14 июня официально объявил о ликвидации девяти ученых-ядерщиков, назвав как лиц, фигурировавших в списках преподавателей университета имени Шахида Бехешти, так и новых.Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), эти люди "играли центральную роль в движени Ирана в сторону ядерного оружия".Позже агентство Рейтер 15 июня сообщало о гибели по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков с 13 июня в результате атак Израиля, в том числе при подрыве заминированных автомобилей. После этого появлялась информация о гибели других ученых-атомщиков.

https://ria.ru/20250629/iran-2026153723.html

https://ria.ru/20250701/izrail-2026424900.html

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в мире, израиль, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, армия обороны израиля (цахал), иран