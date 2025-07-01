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ООН обвинила Израиль в нарушении международного права - РИА Новости, 01.07.2025
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12:26 01.07.2025 (обновлено: 12:51 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/narushenie-2026482862.html
ООН обвинила Израиль в нарушении международного права
ООН обвинила Израиль в нарушении международного права - РИА Новости, 01.07.2025
ООН обвинила Израиль в нарушении международного права
Убийство Израилем членов семей иранских ученых является серьезным нарушением международного права, поскольку гражданские лица должны быть защищены, заявил РИА... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:26:00+03:00
2025-07-01T12:51:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 1 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Убийство Израилем членов семей иранских ученых является серьезным нарушением международного права, поскольку гражданские лица должны быть защищены, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан."Гражданскими лицами считаются лица, не являющиеся военнослужащими вооруженных сил, и совершение нападений на них является серьезным нарушением международного гуманитарного права... Мы понимаем, что в ходе этих нападений также были убиты несколько членов семей ученых. Члены семей ученых имеют право на такую же защиту, как и любое другое гражданское лицо", - сказал он.Англоязычная провластная газета Tehran Times ранее сообщила о гибели Мостафы Садати-Армаки, ученого-атомщика из города Кашан, вместе со своей женой - Фахиме Могими, двумя дочерьми и сыном: пятнадцатилетней Рехьяне, восьмитлетней Фатеме, а также Али, которому было пять лет.Об их гибели сообщили и другие иранские СМИ, в том числе агентства Mehr, Tasnim, Nour News, опубликовав соответствующую информацию 22 июня, называв Армаки ученым, но не уточнив его специализацию.Агентство Mehr 21 июня сообщило о гибели другого ученого-ядерщика: Исара Табатабаи-Камше. По его данным, он погиб вместе со своей женой в результате удара Израиля.Кроме того, 24 июня утром в результате атаки Израиля погиб другой иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики, который находится в санкционных списках США, где назван главой компании "Шахид Карими Групп", связанной с Организацией оборонных инноваций и исследований и работающей над проектами, которые, как утверждают власти США, относятся к тестированию и разработке ядерных взрывных устройств.Агентство Nour News сообщает, что несколькими днями ранее погиб его 17-летний сын при ударе Израиля по квартире ученого в Тегеране.В первый день начала ирано-израильского конфликта в Иране заявили о гибели нескольких ученых-ядерщиков. Иранский университет Шахида Бехешти, в котором есть исследовательское направление в области ядерной физики, назвал 3 июня имена пяти преподавателей университета, это - Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси.Израиль же 14 июня официально объявил о ликвидации девяти ученых-ядерщиков, назвав как лиц, фигурировавших в списках преподавателей университета имени Шахида Бехешти, так и новых.Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), эти люди "играли центральную роль в движени Ирана в сторону ядерного оружия".Позже агентство Рейтер 15 июня сообщало о гибели по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков с 13 июня в результате атак Израиля, в том числе при подрыве заминированных автомобилей. После этого появлялась информация о гибели других ученых-атомщиков.
https://ria.ru/20250629/iran-2026153723.html
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в мире, израиль, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, армия обороны израиля (цахал), иран
В мире, Израиль, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран
ООН обвинила Израиль в нарушении международного права

ООН: убийство Израилем членов семей ученых Ирана является нарушением права

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Убийство Израилем членов семей иранских ученых является серьезным нарушением международного права, поскольку гражданские лица должны быть защищены, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан.
"Гражданскими лицами считаются лица, не являющиеся военнослужащими вооруженных сил, и совершение нападений на них является серьезным нарушением международного гуманитарного права... Мы понимаем, что в ходе этих нападений также были убиты несколько членов семей ученых. Члены семей ученых имеют право на такую же защиту, как и любое другое гражданское лицо", - сказал он.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
Англоязычная провластная газета Tehran Times ранее сообщила о гибели Мостафы Садати-Армаки, ученого-атомщика из города Кашан, вместе со своей женой - Фахиме Могими, двумя дочерьми и сыном: пятнадцатилетней Рехьяне, восьмитлетней Фатеме, а также Али, которому было пять лет.
Об их гибели сообщили и другие иранские СМИ, в том числе агентства Mehr, Tasnim, Nour News, опубликовав соответствующую информацию 22 июня, называв Армаки ученым, но не уточнив его специализацию.
Агентство Mehr 21 июня сообщило о гибели другого ученого-ядерщика: Исара Табатабаи-Камше. По его данным, он погиб вместе со своей женой в результате удара Израиля.
Кроме того, 24 июня утром в результате атаки Израиля погиб другой иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики, который находится в санкционных списках США, где назван главой компании "Шахид Карими Групп", связанной с Организацией оборонных инноваций и исследований и работающей над проектами, которые, как утверждают власти США, относятся к тестированию и разработке ядерных взрывных устройств.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
МИД Ирана призвал СБ ООН признать Израиль и США инициаторами акта агрессии
29 июня, 17:04
Агентство Nour News сообщает, что несколькими днями ранее погиб его 17-летний сын при ударе Израиля по квартире ученого в Тегеране.
В первый день начала ирано-израильского конфликта в Иране заявили о гибели нескольких ученых-ядерщиков. Иранский университет Шахида Бехешти, в котором есть исследовательское направление в области ядерной физики, назвал 3 июня имена пяти преподавателей университета, это - Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси.
Израиль же 14 июня официально объявил о ликвидации девяти ученых-ядерщиков, назвав как лиц, фигурировавших в списках преподавателей университета имени Шахида Бехешти, так и новых.
Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), эти люди "играли центральную роль в движени Ирана в сторону ядерного оружия".
Позже агентство Рейтер 15 июня сообщало о гибели по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков с 13 июня в результате атак Израиля, в том числе при подрыве заминированных автомобилей. После этого появлялась информация о гибели других ученых-атомщиков.
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Последний выстрел в конфликте с Ираном остался за Израилем, заявила ЦАХАЛ
05:03
 
В миреИзраильООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Иран
 
 
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