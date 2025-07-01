https://ria.ru/20250701/nartsiss-2026545748.html

Почему уже три года никто не может подойти к могиле Пьера Нарцисса?

Почему уже три года никто не может подойти к могиле Пьера Нарцисса? - РИА Новости, 01.07.2025

Почему уже три года никто не может подойти к могиле Пьера Нарцисса?

Три года назад ушел из жизни известный артист Пьер Нарцисс, более известный как "шоколадный заяц". Он скончался от осложнений подагры, с которой боролся многие... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:20:00+03:00

2025-07-01T19:20:00+03:00

2025-07-01T19:20:00+03:00

россия

камерун

пьер нарцисс

валерия (алла перфилова)

яна чурикова

шоубиз

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три года назад ушел из жизни известный артист Пьер Нарцисс, более известный как "шоколадный заяц". Он скончался от осложнений подагры, с которой боролся многие годы. Родные, друзья и поклонники певца ежегодно собираются, чтобы почтить его память, и нынешний год не стал исключением.Жизнь после смертиСергей Дворцов, близкий друг и директор Нарцисса, рассказал о том, как живут его бывшая жена Валерия и дочь Каролина без Пьера спустя три года, а также о судьбе песни "Шоколадный заяц", ставшей визитной карточкой исполнителя."21 июня исполняется ровно три года со дня его ухода. Кажется, будто это было совсем недавно — время пролетело очень быстро. Очень тяжело говорить о том, что его больше нет, — делится Сергей. — Но он навсегда останется в наших сердцах и душах, и будет жить, пока живы мы. Надеюсь, что 21-го числа мы все соберемся, чтобы почтить его память".В этот день Сергей планировал посетить квартиру, где жил Пьер. Сейчас там проживает его бывшая супруга Валерия с дочерью Каролиной и мужем, музыкантом Евгением Шахраем. Также традиционно Сергей посещает храм, где ставит свечу за упокой души артиста.Что касается друзей из шоу-бизнеса, настоящие друзья помнят Нарцисса, а те, кто называли себя друзьями лишь номинально, в трудные моменты после смерти певца не проявили поддержки. Яна Чурикова, Макс Фадеев, Иосиф Пригожин, Полина Гагарина были среди тех, кто оказал помощь Пьеру при жизни и после смерти.Как известно, исполнитель хита "Шоколадный заяц" похоронен в семейном склепе в Камеруне. Его близкий друг Сергей Дворцов рассказал, что родственники артиста навещают его могилу практически ежедневно. При этом сам Сергей признался, что за три года после смерти Пьера ни он, ни вдова с дочерью так и не смогли приехать на кладбище. По его словам, обстоятельства не позволяют им сейчас надолго покидать Россию, но он заверил, что в будущем обязательно организуют поездку к могиле певца.Пьер Нарцисс похоронен на родине в Камеруне. Его сын Андреа регулярно навещает могилу. Андреа, которому сейчас 30 лет, известен как футболист. Ранее в СМИ ходили слухи о том, что он не является биологическим сыном Пьера, однако после проведения ДНК-теста сомнения были развеяны.Вопрос установки памятника певцу в Камеруне остается открытым. По словам Сергея, решение об этом принимает только семья Нарцисса, и на данный момент памятник не установлен. Отношения между Валерией и семьей Пьера постепенно наладились, и сейчас они поддерживают общение.Ранее Сергей планировал посетить могилу Нарцисса в Камеруне в прошлом году, однако поездка не состоялась. Несмотря на это, память о певце живет в сердцах близких и поклонников, а его творчество продолжает вдохновлять многих.Судьба легендарной песниПреданных поклонников также волновала судьба песни "Шоколадный заяц". После смерти Пьера Нарцисса казалось невозможным представить, кто сможет исполнять эту композицию, поскольку она была создана специально для него.Однако, как рассказал Сергей Дворцов, песня была несколько переработана и реанимирована, и Валерия Калачёва уже исполняла ее на различных мероприятиях, поскольку обладает всеми авторскими правами на эту песню. Кроме того, композицию можно приобрести, аранжировать и перепеть. После ухода Нарцисса и в годовщину его смерти многие желающие обращались с просьбой исполнить эту песню в память о певце. Известно, что некоторые из них даже смогли договориться с Валерией, и все было оформлено документально.Пьер Нарцисс не может оставить семью в покое даже после смерти?Сергей Дворцов также рассказал, что даже после смерти Пьера Нарцисса певец продолжает посылать ему и его семье мистические знаки, которые воспринимаются как проявления его духовного присутствия и поддержки.Сергей отметил, что Пьер периодически является ему во снах — эти сны он считает не случайными, а своего рода мистическими посланиями. По его мнению, такие сновидения и другие необъяснимые знаки служат своего рода защитой и благословением с небес, которые помогают семье принимать важные решения и чувствовать поддержку покойного артиста в трудные моменты.Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет из-за остановки сердца, вызванной осложнениями после неудачной операции на почке. В течение десяти лет он страдал от тяжелой формы подагры, которая развилась на фоне астмы, а в 2022 году ему также диагностировали почечную недостаточность.Сергей считает, что именно эти мистические знаки, которые они с семьей получают, мешают им пока что навестить могилу певца — словно Пьер через эти знаки оберегает их и не позволяет сделать этот шаг без особой необходимости. Таким образом, духовная связь с артистом остается очень сильной и продолжает влиять на жизнь его близких.

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россия, камерун, пьер нарцисс, валерия (алла перфилова), яна чурикова