https://ria.ru/20250701/naemnik-2026584360.html

В ДНР заочно будут судить испанского наемника

В ДНР заочно будут судить испанского наемника - РИА Новости, 01.07.2025

В ДНР заочно будут судить испанского наемника

Испанского наемника, воевавшего на стороне ВСУ против российской армии, будут заочно судить в ДНР, сообщает генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:29:00+03:00

2025-07-01T17:29:00+03:00

2025-07-01T17:29:00+03:00

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Испанского наемника, воевавшего на стороне ВСУ против российской армии, будут заочно судить в ДНР, сообщает генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего подданного Королевства Испании Пиказо Давида Фернандеса. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, в период с марта 2022 года по апрель 2025 года Фернандес прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ в качестве наемника, после реорганизации вышеуказанной бригады перешел в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка. По информации ведомства, на территории тренировочных баз Фернандес прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий, также он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением и принимал участие в боевых действиях против российской армии. За указанные действия он получил вознаграждение в размере более трех миллионов рублей. Уточняется, что Фернандес объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250630/naemnik-2026361958.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины