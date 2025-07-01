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В ДНР заочно будут судить испанского наемника - РИА Новости, 01.07.2025
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17:29 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/naemnik-2026584360.html
В ДНР заочно будут судить испанского наемника
В ДНР заочно будут судить испанского наемника - РИА Новости, 01.07.2025
В ДНР заочно будут судить испанского наемника
Испанского наемника, воевавшего на стороне ВСУ против российской армии, будут заочно судить в ДНР, сообщает генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:29:00+03:00
2025-07-01T17:29:00+03:00
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Испанского наемника, воевавшего на стороне ВСУ против российской армии, будут заочно судить в ДНР, сообщает генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего подданного Королевства Испании Пиказо Давида Фернандеса. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, в период с марта 2022 года по апрель 2025 года Фернандес прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ в качестве наемника, после реорганизации вышеуказанной бригады перешел в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка. По информации ведомства, на территории тренировочных баз Фернандес прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий, также он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением и принимал участие в боевых действиях против российской армии. За указанные действия он получил вознаграждение в размере более трех миллионов рублей. Уточняется, что Фернандес объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250630/naemnik-2026361958.html
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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР заочно будут судить испанского наемника

В ДНР заочно будут судить испанского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Испанского наемника, воевавшего на стороне ВСУ против российской армии, будут заочно судить в ДНР, сообщает генеральная прокуратура РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего подданного Королевства Испании Пиказо Давида Фернандеса. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в период с марта 2022 года по апрель 2025 года Фернандес прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ в качестве наемника, после реорганизации вышеуказанной бригады перешел в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка.
По информации ведомства, на территории тренировочных баз Фернандес прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий, также он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением и принимал участие в боевых действиях против российской армии. За указанные действия он получил вознаграждение в размере более трех миллионов рублей. Уточняется, что Фернандес объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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