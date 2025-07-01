https://ria.ru/20250701/mvd-2026585762.html

Полиция установила личность подозреваемого в избиении женщины в Таганроге

Полиция установила личность подозреваемого в избиении женщины в Таганроге - РИА Новости, 01.07.2025

Полиция установила личность подозреваемого в избиении женщины в Таганроге

Полиция установила личность мужчины, подозреваемого в избиении беременной женщины-автомобилиста в городе Таганроге Ростовской области, сейчас правоохранители... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:36:00+03:00

2025-07-01T17:36:00+03:00

2025-07-01T17:36:00+03:00

происшествия

таганрог

ростовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, подозреваемого в избиении беременной женщины-автомобилиста в городе Таганроге Ростовской области, сейчас правоохранители проводят проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. Во вторник в ряде СМИ и соцсетей появилась информация о том, что в ростовском Таганроге неадекватный мужчина накинулся на беременную женщину, находившуюся за рулем автомобиля с маленьким ребенком, и избил ее. Утверждалось, что женщина остановились на светофоре на перекрестке, а из машины, ехавшей позади, выскочил пассажир. По словам потерпевшей, мужчина был пьян, начал кричать, а затем открыл дверь и начал бить ее по голове. Женщина обратилась в медучреждение, где врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, после она обратилась в полицию. В пресс-службе ГУ МВД РФ по региону подтвердили, что в отдел полиции в Таганроге поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина нанес ей телесные повреждения. После происшествия девушка обратилась в медицинское учреждение. "Подозреваемый установлен", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250421/khabarovsk-2012437346.html

таганрог

ростовская область

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происшествия, таганрог, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)